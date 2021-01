A téves halálhír után elhunyt az egykori Bond-lány

Kórházban kezelik Tanya Roberts amerikai színésznőt, a Halálvágta című James Bond-film sztárját, korábban tévedésből jelentette be a színésznő halálát barátja és képviselője, Mike Pingel.

Pingel hétfő reggel arról tájékoztatta az amerikai médiát, hogy Roberts karácsonykor lett rosszul kutyasétáltatás közben.

A téves halálhír után alig 24 órával hivatalosan is megerősítették, hogy a színésznő elhunyt.

A hírt Lance O’Brien, a színésznő élettársa közölte a TMZ-vel. A Blikk szemléje szerint orábban O’Brian azt is elmondta, hogy az orvosok lemondtak Robertsről, aki számára megváltás lenne a halál.

A Victoria Leigh Blum néven született Roberts modellként kezdte pályafutását, és több off-Broadway előadásban is szerepelt. Filmes karrierje a The Last Victim című produkcióval indult 1976-ban. A későbbiekben olyan kultfilmekben tűnt fel, mint A vadak ura (1982), a Sheena, a dzsungel királynője (1984), de világhírűvé a Halálvágta című James Bond-film tette 1985-ben.