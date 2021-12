Az Anna Amelie divatmárka alapítója, Oláh Anna most érkezett odáig a brandépítésben, hogy önálló üzletet nyisson Budapesten.

Az Irányi utcai Anna Amelie Store & Studio egyben az alkotóműhelye is. A márka most tízéves, és a sikertörténetét csak fokozza, hogy befektető nélkül, önerőből jutott el idáig. Magyarországon még mindig érték, ha egy brand fel tud nőni odáig, hogy meg tudja nyitni a saját üzletét. Az Anna Amelie webshoppal is rendelkezik, a világon mindenhova szállít, és a legkülönbözőbb helyekről rendelnek is. A tervező elmondta, hogy

a koronavírus-járvány alatt ugrásszerűen megnőtt a forgalmuk a webshopon.

Oláh Anna a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen végzett, táskáit sokan ismerik és szeretik, nagy érdeklődésre számot tartó táskakészítő workshopokat is tart, amelyekre hónapokkal előre betelnek az időpontok, emellett egyre nagyobb hangsúlyt kap autonóm képzőművészeti tevékenysége.

Oláh Anna, az Anna Amelie alapítója, forrás: Zsolyomi Norbert

Jellegzetes vonalrajzai külön Instagram-oldalt kaptak, mert kezdetben külön szerette volna tartani a különböző tevékenységeit. Mostanra ezek összeértek. A ruházati szegmens növekedése a koronavírus-járvány okozta válságra adott gyors és eredményesnek bizonyult válasz eredménye. A táskákhoz szükséges, külföldről, elsősorban Olaszországból, érkező alapanyagok szállításának akadozása miatt ráerősítettek a ruházati vonalra és a textíliákra, mert az azokhoz szükséges anyagok és szolgáltatások elérhetők voltak itthon, és működtek a karantén alatt is.

A vonalrajzok nemcsak vásznakon, hanem falfestményeken és saját táskáin is megjelennek.

Nehezen engedtem el azt a szakmai sznobériát, amely korábban rám is jellemző volt, hogy az ember jól behatárolhatóan egyféle tevékenységet folytasson. Ha táskatervező vagy, ne akarj mást csinálni – ez volt az álláspontom magamra vonatkozóan is. Aztán rájöttem, hogy a saját személyes márkám csak erősödik, ha hitelesen, őszintén, önazonosan beleengedem magam a különféle alkotótevékenységeimbe

– vallja Oláh Anna.

Anna Amelie Store & Studio, forrás: Anna Vera Lengyel

A képzőművészetet és az iparművészetet egyesítő brand létrehozott egy lakberendezési kollekciót is Home néven, ágynemű, abroszok, kerámiák tartoznak bele Anna jellegzetes vonalrajzaival.

A termékpalettát folyamatosan bővíti, kávézóknak, éttermeknek, irodáknak, vállalkozásoknak a falaira készít falfestményt. A jövő év elejét a festésnek szenteli, és önálló kiállítást is tervez. Tíz éve jár nyaranta a miszlai művésztelepre, ahol rajzol és fest, és egyre több gyűjtő felfedezte már tehetségét.