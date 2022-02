Visszatért eredeti időpontjához a legfontosabb spanyol vásár, az ARCO Madrid, amelyet idén február 23. és 27. közt rendeznek meg, s amelyen az acb Galéria mellett a Molnár Ani Galéria is részt vesz. „Teljesen más standdal készülünk, mint a tavalyi évben, amikor egyedül Konok Tamás munkáit állítottuk ki. Idén installatív standot tervezünk, két Velencei Biennálé-művész, Benczúr Emese, Tina Gverovic és a galéria legfiatalabb művésze, Fábián Erika kap lehetőséget” – mondta el lapunknak Molnár Annamária, az Ani Galéria vezetője.

Molnár Annamária, az Ani Galéria vezetője és Szipőcs Krisztina, a Ludwig Múzeum szakmai igazgatóhelyettese az ARCO Madridon, forrás: Ani Galéria

Az ARCO Madrid fennállásának 40. (+1) évfordulóját ünnepli, és a szakmai találkozások mellett felvállalja azt is, hogy a világjárvány tanulságait is igyekszik összegezni. Folytatják a digitális kezdeményezéseket, és összességében még mindig visszafogottabb formában jelentkezik az ARCO, ahol 30 ország összesen 185 galériája lesz jelen. Nagyon szigorúak a beléptetési szabályok, kötelező a maszkviselés és az európai Covid-igazolványon kívül 24 órás negatív tesztet is kérnek.

Az idei vásár kiemelt része, az ARCO 40 (+1) Anniversary program egy történeti ívet fog egybe, összekapcsolva a vásár múltját a jövő feltörekvő művészeivel. A vásár fő szekciója azonban visszatér az eredeti programjához, az új kreatív tehetségek felfedezésének és bemutatásának céljához, itt 66 galéria mutat be önálló művész- vagy dialógusprojekteket a standján. A magyar acb Galéria például Hopp-Halász Károlynak szenteli a standját.

Az első ARCO 1982-ben volt, forrás: ARCO Madrid

Az ARCO Madrid, 2022 kurátori válogatása, a már említett ARCO 40 (+1) célja megköszönni a galériáknak a kitartást a nehéz időkben. Ez a rész bemutatja a galériák és művészeik közötti alapvető kapcsolatot, annak a 19 galériának a segítségével, akik a vásár kezdete óta jelen vannak, és mára nemzetközi sztárokká vált alkotókat hoztak Madridba az évek során. Olyan fontos művész-galériás együttműködéseket idéznek meg, mint Mona Hatoum–Chantal Crousel; General Idea–Esther Schipper; Monica Bonvicini–Krinzinger; Gilbert & George–Thaddaeus Ropac. A galériák hűségén és bizalmán túl az ARCO a közöttük fennálló gyakori együttműködést is szeretné hangsúlyozni, olyan közös projektek bemutatásával, mint például Neugerriemschneider és Elvira González Olafur Eliassonnak szentelt projektje.

Pillanatkép a tavalyi ARCO Madridról, forrás: ARCO Madrid

Az ARCO-n a kezdetektől erős a múzeumok jelenléte, kilencedik alkalommal rendezik meg az európai és latin-amerikai múzeumok eszmecseréjét 12 múzeumigazgató részvételével. Most először a látogatók virtuális asszisztens segítségét is igénybe vehetik, aki kérdésekre válaszol, ha kell, tárlatvezetést tart és az ARCO történetét is ismerteti. Madridban pedig számos kísérőrendezvény, galériás és múzeumi kiállítás emeli a vásár vonzerejét.