A BÁV évenkénti kutatása a műtárgybefektetési szándékot több különböző irányból méri fel, ezek indexéből kalkulál egy összevont mutatószámot. A 2022. évi index a tavalyi 40,1-ről idén 37,6-ra mérséklődött, és ezzel visszaállt a két évvel korábbi szint közelébe.

Az okok között a meglóduló infláció és a kivárásra késztető gazdasági-politikai bizonytalanság állhat, ám több tényező is arra utal, hogy csak átmeneti megtorpanásról van szó. A megkérdezettek által kifejezetten inflációállónak tartott aranyba, ékszerbe és műtárgyba fektetők aránya több mint a duplájára nőtt tavaly óta.

A BÁV Műtárgybefektetési Indexet, nemzetközi példákra építve, 2019-ben vezette be a BÁV Aukciósház. Az idén negyedik alkalommal elvégzett felmérés fókuszában a műtárgyakba való befektetési szándék mérése áll. A BÁV Zrt. és az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. friss, reprezentatív kutatása 2022 februárjában (de még a február végén kirobbant ukrajnai háborús konfliktus előtt) zajlott. Az index a 2021-es évre vonatkozó műtárgybefektetési hangulatot méri, de már az idei évre szólóan is tartalmaz előzetes trendet.

BÁV Aukciósház és központi aukciós felvevőhely

Fotó: Róka László / MTI

A műtárgyvásárlás iránt nyitottak körében változatlanul a festmények a legkedveltebbek, ezt 50 százalék vásárolna, de szorosan mellettük ott vannak az ékszerbefektetések is 46 százalékos népszerűséggel. Sokatmondó adat, hogy harmadik helyen a műtárggyal holtversenyben, az órák állnak. Érdekes fejlemény, hogy az elmúlt évhez képest is emelkedett a szobrok, kisplasztikák népszerűsége. A befektetésen túl is értékelik a műtárgyakat a vásárlók. A kutatásban résztvevők közel fele (43 százalék) ugyanis úgy véli, hogy egy művészeti alkotás növeli egy lakás vagy iroda presztízsét.

A felmérés a lakosság műkereskedelemmel kapcsolatos jártasságát is vizsgálta, s az eredmények arról árulkodnak, hogy az emberek csak kis hányada követi a műkereskedelemmel, művészettel kapcsolatos híreket.

„A festmények, műtárgyak, ékszerek és órák jellemzően a befektetési portfóliók egy szeletét foglalják el. A BÁV Aukciósház eladási adatai azt mutatják, hogy az emberek bíznak abban, hogy ezek a befektetési eszközök értékállóak, és akár infláció fölötti hozamot is hozhatnak. A kereslet a teljes piacon belül leginkább az ékszerek és órák iránt növekedett, jól mutatja ezt, hogy 2021-ben mind az ékszer, mind az óra eladási rekordja is megdőlt. A befektetők az arany rövid és hosszú távú árfolyam-növekedésében bíznak. Ezt támasztják alá a 2022-es év első két hónapjának eladási adatai is, hiszen jelentősen megnőtt a kereslet az arany ékszerek és a befektetési aranytömbök iránt” – tájékoztatott Fertőszögi Péter, a BÁV művészeti igazgatója.