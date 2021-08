Ha lazsál a szélerőmű, termel a szénblokk

Marad az import Ukrajnán át

Európának huszonöt év múlva már nem lesz szüksége orosz földgázra, vagy a mostaninál csak sokkal kevesebbre – vetítette előre Angela Merkel német kancellár hétfőn, miután Volodimir Zelenjszkij ukrán elnökkel tárgyalt. A TASZSZ tudósítása szerint a földrész által 2050-re megcélzott karbonsemlegességgel érvelt. Addig is – jelezte – Németország továbbra is vásárol oroszországi gázt Ukrajnán át, az Északi Áramlat II. vezeték átadása után is. Az Északi Áramlat II. meg fogja kétszerezni a Balti-tenger mélyén jelenleg is Németországba tartó vezető cső kapacitását – emlékeztet az orosz hírügynökség.