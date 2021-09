Az autóipar azon szektorok közé tartozik, amiket a leginkább érintett a globális ellátási láncok szakadása és a világgazdaságban kialakuló szűk keresztmetszetek kialakulása. Az Alixpartners csütörtöki jelentése szerint 2021-ben az autógyártók a fenti okok miatt akár 210 milliárd dollárral kisebb bevételt érhetnek el, köszönhetően annak, hogy a termelés 7,7 millió járművel alacsonyabb lesz a vártnál – tudta meg a Reuters.

Fotó: Silas Stein / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A tanácsadó cég szerint a félvezetők hiánya csupán egy része a gyártók előtt tornyosuló problémáknak, további fejfájást okoz az egyéb nyersanyagok, mint például az acél vagy a műgyanta magas ára és szűkös kínálata is. A kilátások romlását jól érzékelteti, hogy az Alixpartners korábbi előrejelzései még jóval kisebb hatással számoltak: januárban 61 milliárd dolláros kiesést valószínűsítettek, amit májusban 110 milliárd dollárra emeltek, ehhez képest a mostani 210 milliárd dolláros érték a korábbi becslés közel dupláját jelenti.

A tanácsadócég autóipari részlegét vezető Dan Hearsch szerint a már elkészült készletek is kiapadóban vannak, így az autógyáraknak fel kell készülniük a szűkös kínálatra 2022 végéig vagy akár 2023 elejéig is, szemben a májusi, a helyzet normalizálódását az idei negyedik negyedévre váró előrejelzéssel.

Hasonlóan, sőt talán még borúsabban is látja a helyzetet az IHS Markit is, mely múlt héten csökkentette a legyártott autók számáról szóló 2021-es előrejelzését újabb 5,02 millióval a korábban jelzett 7,1 milliós hiányt követően, míg 2022-re 8,45 millióval kevesebb autó elkészülését várja, mint korábban, sőt a tanácsadócég a 2023-ra szóló előrejelzését is megvágta 1,05 millióval, viszont a távolabbi jövőt illetően optimistább jóslatot fogalmazott meg, így a korábbinál magasabb termelést vár 2024-ben és 2025-ben is, ahogy a kiesett termelést pótolják és a készleteiket feltöltik az autógyártók.

Az IHS Markit augusztusban még úgy fogalmazott, hogy 2022 első felében történhet meg a csipellátás stabilizálódása és a második félévtől pöröghet fel igazán a termelés, ám most már ezt csak 2023 második negyedévétől várják, miközben jelentésükben a félvezetők keresletének és kínálatának folyamatos egyensúlytalanságát jósolják.

A csipek hiányát ugyan most nem feltétlenül a gyártás okozza, ahhoz jelentősen hozzájárul a félvezetők 13 százalékának teszteléséért, összeszereléséért vagy éppen csomagolásáért felelős Malajziát érintő kifejezetten erős koronavírus hullám, jóllehet az ázsiai ország túl van az új fertőzések csúcsán és mára már lakosságának több mint 60 százalékát sikerült beoltania is.

Az autóipar előtt álló problémák érzékenyen érintik a hazánkban különösen nagy súlyt képviselő járműgyártásnak köszönhetően Magyarországot is, ahol szeptemberben a Suzuki két hétre volt kénytelen leállítani a termelést esztergomi gyárában, az Audinál pedig júniusban tartottak pihenőt.

A haza autóipari szereplők közül a csiphiány kétségkívül a kecskeméti Mercedes gyárat viselte meg a legjobban, a cég idén már négyszer döntött kecskeméti üzemének kényszerszünete mellett, utoljára idén augusztus végén, azóta már a termelés a terveknek megfelelően folytatódik.