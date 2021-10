Az ipari termelés 1,3 százalékos visszaesésének majdnem felét az Ida hurrikán okozta fennakadások magyarázzák. A maradékért részben a motoros járművek és alkatrészeik gyártásának 7,2 százalékos csökkenése a felelős, amit a félvezetőkben kialakult hiány okozott. De 0,3 százalékkal visszaesett az egyéb gyárak termelése is, a közszolgáltatók teljesítménye 3,6, a bányászaté 2,3 százalékkal zsugorodott. A tartós termékek termelése egyébként a járműveket nem számítva még nőtt is, fél százalékkal, a nem tartós áruké azonban – amelyekhez a vegy- és a papíripar termékei is tartoznak – egy százalékkal visszaesett.