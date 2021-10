Az amúgy is problémákkal terhelt magyar-ukrán viszonyban újabb feszültséget keltett a Gazprommal kötött szállítási szerződés, ami miatt Kijev az Európai Uniónál is panaszt tett. Makogon azt mondta, a felfüggesztés következtében Ukrajna most nem tud gázt importálni Magyarország felől.

Az augusztus végén véglegesített és péntek életbe lépő szerződés szerint a Gazprom évi 4,5 milliárd köbméter gázt szállít Magyarországnak, 3,5 milliárdot Szerbián, és egymilliárdot Ausztrián keresztül

– írta a Reuters.