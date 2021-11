Mi fűtjük Európát, de azzal fenyeget bennünket, hogy lezárja a határát velünk. És mi van, ha mi pedig a gázszállítást állítjuk le? Ezért azt ajánlom a lengyel és a litván vezetőknek, valamint a többi meggondolatlan embernek, hogy gondolkodjon, mielőtt beszél

– jelentette ki Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök, akit a BelTA fehérorosz állami hírügynökség idézett.

A belarusz államfő azzal fenyeget, hogy elzárja az országán keresztül haladó, Jamal gázvezetéket. A Lengyelországon – illetve egy leágazás után Szlovákián is – átmenő vezeték elsősorban Nyugat-Európába, azon belül is főként Németországba szállítja a gázt. A korridor kapacitása 33 milliárd köbméter évente. Lukasenka csütörtökön arról beszélt, hogy az Európai Unió által által belengetett új büntetőintézkedésére válaszul az Oroszországból ezen keresztül folyó tranzitot teljesen leállíthatja.

Fotó: wikimedia commons

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán jelentette be, hogy az EU a jövő héten újabb szankciókat vezet be Fehéroroszország ellen, válaszul arra, hogy Minszk eszközként használja a migránsokat, és a bevándorlókat élő pajzsként használva válsághelyzetet idézett elő az unió keleti határán. Von der Leyen hozzátette: a korlátozások magánszemélyekre és szervezetekre is vonatkoznak majd. Hírügynökségi információk szerint az EU mintegy 30 személyt és szervezetet, köztük Uladzimir Makej fehérorosz külügyminisztert és a Belavia nevű fehérorosz légitársaságot is célba veszi az intézkedésekkel.

Fotó: EyePress via AFP

A fehérorosz külügyminiszter közölte egy csütörtöki interjújában, hogy az Európai Unió nem hajlandó tárgyalni Minszkkel az Unióval közös határon tapasztalható migrációs válságról. Hozzátette: szerinte a jelenlegi válság az EU "meggondolatlan politikájának következménye", mert Brüsszel "hívta a menekülteket", és kijelentette, hogy kész fogadni őket.

A Fehéroroszországgal szomszédos európai uniós tagállamok, Lengyelország, Litvánia és Lettország határaihoz hónapok óta érkeznek illegális bevándorlók, legtöbbjük az iraki Kurdisztánból, de Szíriából és afrikai országokból is jönnek, köztük nők és gyerekek. A helyzet hétfő óta különösen súlyossá vált. Ezért Lengyelország a határt már védő rendőrök és határőrök mellé 15 ezer katonát is kivezényelt.