Csaknem egymillió turista, köztük tízezer külföldi utazott Kambodzsába a múlt héten tartott háromnapos Vízfesztiválra,

hogy a délkelet-ázsiai országban barangoljon, és felkeressen néhányat az egzotikus vidék leghíresebb idegenforgalmi célpontjai közül. A helyiek és a messze földről érkezett világjárók élénk érdeklődése – írja a helyi Khmer Times – egyértelműen jelzi az ország iránt a sikeres oltási kampány által keltett széles körű bizalmat. A hivatalos adatok szerint ugyanis a lakosság több mint 88 százaléka kapta már meg a második adag vakcinát is.

A Phnom Penh-i turisztikai minisztérium adatai szerint egészen pontosan 910 ezer ember vett részt a fesztiválon, akik közül 10,3 ezer érkezett a határokon túlról. A tendencia ráadásul növekvő volt a három nap során, hiszen míg az első napon csupán 132 ezer, másnap már 333 ezer, míg a fesztivál végére 445 ezer vendéget regisztráltak. A minisztérium megelégedéssel nyugtázta, hogy ilyen sokan rászánták magukat az utazásra, ám minden alapjuk megvolt a bizalomra, mivel szinte minden kambodzsai megkapta már a koronavírus elleni első két oltást, ezért a helyzet gyors ütemben normalizálódik – mondta a Khmer Timesnak Top Szofik, a minisztérium szóvivője.

Fotó: TANG CHHIN SOTHY / AFP

A hatóságok mindent megtettek, hogy elősegítsék a Covid–19 elleni program végrehajtását, különösen a kór terjedését megakadályozni hivatott három cselekvést előíró és a három tiltó rendelkezés érvényesülését

– tette hozzá. A pozitív előírások a maszk viselésére, a rendszeres kézmosásra és a másfél méteres fizikai távolságtartásra szólítottak fel, míg a három tilalom a zárt terek és a zsúfolt helyek kerülését írta elő, valamint mások megérintésétől tanácsolták el az embereket. Egy erre kiképzett csapat járta a vidéket folyamatosan, hogy oktasson és ellenőrizzen. Szofik kiemelte, hogy az ünnepi kavalkádhoz csatlakozó turisták sokkal többen voltak a vártnál, és létszámuk 54 százalékkal gyarapodott az előző évhez mérten.

A kambodzsai főváros, Phnom Penh kormányzója, Khuong Szreng azt hangsúlyozta, hogy sok helyi már a harmadik, emlékeztető oltást is megkapta, ezért szerinte már nincs esélye egy újabb járványhullám megjelenésének. Önmagának némileg ellentmondva azért hozzátette, hogy Phnom Penh rendkívül zsúfolt volt a fesztivál ideje alatt, és szinte mindenki arcmaszkot viselt, voltak azonban, akik nagyon felelőtlenek voltak. Az oltás tudniillik – mondta a kormányzó – önmagában nem elég. Az embereknek még mindig be kell tartaniuk a megelőző intézkedéseket, hogy megállítsák a halálos vírus terjedését.

Fotó: TANG CHHIN SOTHY / AFP

Szom Piszet, Kep tartomány kormányzója ugyanakkor elárulta, hogy több mint 75 ezer turista látogatott el az általa vezetett tartományba, ami száz százalékot meghaladó növekedést a 2020-as ünnepséghez képest. A vendégek általában az oltási igazolásukat is bemutatták – folytatta Piszet, ám a kormányzó arról is értesült, hogy nem mindenki tartotta be az Egészségügyi Minisztérium utasításait.

Az oltási kampány sikeréhez egyébként hozzájárultak az ország eredményes diplomáciai erőfeszítései is,

melyek révén a WHO és a UNICEF segítségével az elsők között jutottak még március elején 325 ezer dózis indiai gyártású AstraZeneca-oltóanyaghoz, amit aztán további szállítmányok követtek.

A Vízfesztivál a délkelet-ázsiai országokban, például Kambodzsában, Laoszban, Mianmarban és Thaiföldön, valamint a Kína délnyugati részén található Jünnan tartományban élő dai nép körében tartott újévi ünnepség, amelyet a nyugatiak azért neveznek „Vízfesztiválnak”, mert a helyiek újévi köszöntésként, illetve a tisztító rituálé részeként vízzel fröcskölik egymást, vagy vizet öntenek egymásra. A hagyományt követő ázsiaiak alapvetően a tisztelet jeleként éppen csak hogy egy kissé meghintik egymást vízzel, hiszen a locsolás az áldás és a jókívánságok kifejezése. Úgy tartják, hogy a fesztivál alkalmából mindent, ami régi, el kell dobni, különben balszerencsét hoz a tulajdonosnak.