A havi regisztrációk száma a 2020 előtti években még rendre százezer felett volt az EU-ban az eurózóna válságát követően, és olykor a 150 ezret is meghaladta. Tavaly a pandémia okozta gazdasági krízis közepette jelentősen visszaestek, de az év javában még így is több gépkocsit adtak el havonta, mint most.