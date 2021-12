A tavalyi évhez képest 8 százalékkal nagyobb, 6800 tonnás ópiumtermést takarítottak be a júliusban véget ért szezonban Afganisztánban az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala (UNODC) kedden Bécsben ismertetett jelentése szerint.

Afganisztán a világ legnagyobb ópium-, illetve herointermelő országa. A dél-ázsiai államban augusztus közepén hatalomra jutott radikális iszlamista tálibok egyik jelentős bevételi forrása a mák termesztése, amelyből ópiumot és heroint is előállítanak.

Fotó: Wali Sabawoon / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A jelentés szerint a tálib hatalomátvételt övező bizonytalanság az árakat is megemelte, így az idén mintegy 2,7 milliárd dollárt tett ki az ópiumértékesítés volumene az országban, ami az ország GDP-jének több mint a tizede. A dokumentum azonban kiemeli azt is, hogy a kereskedelem Afganisztánon kívüli része jóval nagyobb profitot realizál a kereskedelemből.

Noha az UNODC szerint a 2021 augusztusa óta tartó bizonytalanság felhajtotta az ópiumárat augusztusban és szeptemberben, illetve ösztönzőleg hat az ópiumtermelésre, az árak elmaradnak a 2011-es, a termelés pedig a 2017-es csúcsoktól.

Az országban jelentős mennyiségű hasist is előállítanak, így Marokkó után afganisztáni eredetű hasist foglaltak le leggyakrabban a nemzetközi hatóságok. Az utóbbi időben ráadásul ezen hagyományos termékek mellett egyre nagyobb mennyiségben állítanak elő metamfetamint is Afganisztánban. Külön problémát jelenthet a helyi fogyasztás megjelenése is, hiszen az ország nem igazán rendelkezik megfelelő megelőző és rehabilitációs programokkal.

Az UNODC arra is felhívta a figyelmet, hogy nemzetközileg támogatott helyi programokra van szükség az ópiumtermelés visszafogására, mivel most kezdődik a vetés a jövő évi terméshez.

Az ópiumtermesztő falvak a jelentés szerint azok közül kerülnek ki, ahol gyengébb az infrastruktúra és nehezebben elérhetők alternatív gazdasági lehetőségek. A jelentés szerint a máktermesztő települések mindössze 2 százalékában volt áram 2017-ben, szemben a nem termesztőkkel, ahol ez az arány 11 százalék. Az iskolák jelenléte vagy az analfabetizmus elleni programok is gyakoribbak azon falvakban, ahol nem termesztenek mákot.

A jelentés szerint a globális termelés több mint 80 százaléka származik a közép-ázsiai országból.