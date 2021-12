A kínai gazdaság kismértékben növekedett novemberben. A szerdán napvilágot látott adatok közül a leggyengébb a kiskereskedelmi értékesítésé lett, emellett a munkanélküliségi ráta is emelkedett. A kiskereskedelem 3,9 százalékkal nőtt novemberben éves alapon, szemben az egy hónappal ezelőtti 4,9 százalékos növekedéssel, és a 4,6 százalékos várakozással. A lassulás elsősorban a vendéglátás visszaesésének a következménye. Noha a napi fertőzéses estek száma az 1,4 milliárd lélekszámú országban hivatalosan 100 alatt van, ennek is nagy része külföldi, a kormány azonban novembertől több helyen is szigorítani kényszerült a járványügyi intézkedéseket, ami visszaveti a turizmust, ezzel együtt a vendéglátóipart is. Emellett növekedett a munkanélküliség is novemberben: 5 százalék lett az októberi 4,9 százalék után. Ugyanakkor az év első tizenegy hónapjában 12,07 millió új városi munkahely jött létre, és 5,1 százalékra csökkent a városi munkanélküliség, noha a célkitűzés egész évre 11 millió új munkahely és 5,5 százalékos munkanélküliségi ráta volt, ami tehát máris bőven teljesült.

Az állóeszköz-beruházások éves szinten 5,2 százalékkal nőttek novemberben az októberi 6,1 százalék után, amit az autóipari beruházások félvezetők hiánya miatti zsugorodása, és az infrastrukturális beruházások visszaesése húzott le. Az ingatlanberuházások még mindig növekedtek, bár lassabb ütemben: 6 százalékkal az októberi 7,2 százalék után. A többi ágazatban mérsékelten nőttek a beruházások.

Az ipari termelés novemberben 3,8 százalékkal nőtt éves összevetésben, ami gyorsulást jelent az októberi 3,5 százalékos után, és meghaladja a piac által várt 3,6 százalékos növekedést. Októberben több területen is áramellátási problémák léptek fel, ami visszavetette a termelést, de a kormány ígérete szerint ez nem fog megismétlődni. Ezt figyelembe véve látható, hogy a változás nem fundamentális jellegű, az autógyártás például továbbra is zsugorodott a csiphiány miatt.

Az elemzők többsége nem számít arra, hogy Kína lazítana a korlátozó intézkedéseken, még akkor sem, ha az esetek száma csökkenne, mivel februárban kezdődik a pekingi téli olimpia.