Az Egyesült Államokban a vártnál kevésbé nőtt a foglalkoztatottság decemberben, annak ellenére, hogy nagy a munkaerőhiány, és a közeljövőben is mérsékelt maradhat a munkahelyek számának növekedése, a fertőzéses esetek számának jelentős megugrása miatt.

A nem mezőgazdasági foglalkoztatottak száma 199 ezerrel nőtt a múlt hónapban – közölte a munkaügyi minisztérium pénteken a nagy figyelemmel kísért foglalkoztatási jelentésében. A novemberi adatokat felülvizsgálták, így a korábban közölt 210 ezer helyett 249 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma. A munkanélküliségi ráta a novemberi 4,2 százalékról 3,9 százalékra csökkent, ami a munkaerőpiaci feltételek szigorodását jelzi.

A piaci elemzők a foglalkoztatottak számának 400 ezer fővel történő növekedését, és 4,1 százalékra csökkenő munkanélküliségi rátát prognosztizáltak, miután a kormány kedden közölte, hogy november végén 10,6 millió nyitott álláshely volt.

Az Egyesült Államok hétfőn közel 1 millió új koronavírus-fertőzést jelentett, ami a legmagasabb napi adat a világon. Az omikron variáns hatása valószínűleg majd a januári foglalkoztatottsági adatokban lesz erősebben érezhető.

Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

A munkanélküliségi és a foglalkoztatottsági rátát erősen figyeli a Federal Reserve, mivel idén a kamatemelési ciklus megkezdésére készül. A Fed december 14-15-i kamatdöntő ülésének szerdán közzétett jegyzőkönyve szerint a jegybanki döntéshozók megjegyezték, hogy a gazdasági teljesítmény, a munkaerőpiac és az infláció kilátásai miatt indokolt lehet a szövetségi alapkamat a tervezettnél korábbi vagy gyorsabb ütemű emelése. A Federal Reserve a 2021. decemberi ülésén bejelentette, hogy márciusban befejezi a világjárvány idején végrehajtott kötvényvásárlásokat, megnyitva az utat a 2022 végéig esedékes három kamatemelés előtt.

A dollár a jegyzőkönyv nyilvánosságra kerülését követően erősödött más devizák ellen, majd elvesztette lendületét, és csütörtökre az euró ellenében az 1,1285 környékéről visszakerült az 1,13-as szintre. Az igencsak szigorú hangvételű Fed-jegyzőkönyv ellenére azért nem tudott a dollár tovább erősödni, mert a decemberi Fed-ülés óta sokat változott a helyzet. Az omikron-variáns terjedése új kockázatokat okoz az amerikai gazdaság számára is, ezért nem is árazzák be erőteljesen a piacok a jegyzőkönyv sugallta kamatemeléseket, és ezt a jelenlegi, csalódást keltő munkaerőpiaci adatok sem valószínű, hogy felülírják. Az dollár a foglalkoztatottsági adatok közlését követően gyengült az euróval szemben, pénteken 15:25-kor 1,1324 szintre.

Az egész évet tekintve azonban árnyaltabb a helyzet. A Reuters első idei devizapiaci elemzői felmérései szerint a dollár előreláthatólag szinte minden deviza ellen erősödni fog idén, viszont – az ebben a helyzetben megszokottól eltérően – 2022-ben jól teljesíthet a forint és a złoty is, noha a lengyel és a magyar uniós kilábalási pénzek sorsa továbbra is kérdéses.