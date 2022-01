Az omikron variáns a következő hat-nyolc hétben megfertőzi az európai lakosság több mint felét, figyelmeztetett Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) regionális igazgatója. A járvány súlyos problémát jelent a világ más részein. Kínában egy újabb ötmillió lakosú várost zártak le Honan tartományban, az emberek nem hagyhatják el az otthonukat, csak az alapvető cikkeket árusító boltok maradhatnak nyitva, és itt is megkezdődött a tömeges tesztelés. Anjang a harmadik város, ahol az utóbbi időben teljes zárlatot vezettek be, amely összesen mintegy húszmillió embert érint. Az újabb góc ellenére a szervezők megerősítették, hogy folytatódnak a három hét múlva kezdődő téli olimpia előkészületei.

Fotó: LI YIBO / AFP

A szigorú zéró tolerancia ellenére Kínában is folyamatosan bukkannak fel újabb járványgócok, de a helyzet így is sokkal jobb, mint a világ más részein. Míg az 1,4 milliárd lakosú országból kedden összesen 110 új, tünetekkel járó esetet jelentettek (a tünetmentesek statisztikáját külön kezelik), addig a 330 milliós Egyesült Államokban hétfőn ismét megdöntötték a világrekordot 1,35 millió új fertőzöttel. A Reuters tudósítása szerint

hétnapos átlagban a háromszorosára nőtt az új esetek száma az elmúlt két hétben, és meghaladja a napi 700 ezret.

Fotó: ARIANA DREHSLER / AFP

Az alacsony, nem egészen 63 százalékos átoltottság miatt az elmúlt három hét alatt megduplázódott, és a hét elején eddig nem látott csúcsra ugrott a kórházban ápoltak száma is, megközelíti a 137 ezret. Az újabb hullám következtében ismét súlyosbodik a munkaerőhiány, New Yorkban például három metróvonalon fel kellett függeszteni a közlekedést, olyan sokan jelentettek beteget. Ennél is nagyobb probléma azonban, hogy a kórházak 24 százaléka küzd „kritikus munkaerőhiánnyal”, amilyen arányra a járvány kezdete óta még nem volt példa.

A halálozások száma is nő, átlagosan napi 17 ezer, de ez így is alacsonyabb a tavaly télinél. Lengyelországban viszont egymillió főre vetítve a múlt héten a legmagasabb volt a világon, meghaladta az 57-et. Az országban összesen százezren haltak meg a járványban, jelentette be kedden Adam Niedzielski egészségügyi miniszter. Az omikron variáns pedig még el sem érte őket, becslések szerint az esetek hét-nyolc százalékáért felelős. Ez a variáns okozza azonban a felfutást Ausztráliában, ahol kedden túllépte a fertőzések teljes száma az egymilliót.

Fotó: BEATA ZAWRZEL / AFP

Vietnamban a parlament kedden jóváhagyott egy 350 ezermilliárd dong értékű ösztönzőcsomagot (egy dong 0,014 forint), amelyet a 2022-2023-ban használnak fel a járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására és a leginkább érintettek támogatására. Ez többek között tartalmazza az áfa két és a kamatlábak 0,5-1 százalékpontos csökkentését, valamint az infrastrukturális fejlesztések növelését. Az ország GDP-je a járvány előtti öt évben átlagosan 6,5 százalékkal bővült, idén 6-6,5 százalékos növekedés a cél.