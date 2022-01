Miközben világszerte elkezdték – vagy hamarosan elkezdik – kamatemelési ciklusukat a jegybankok, az ingatlanpiaci nehézségekkel és az omikron-variáns megfékezésével küszködő, lassuló kínai gazdaság monetáris segítségre szorul, ezért kamatot csökkentett az ország központi bankja – írja a Bloomberg.

Az egyéves hitelkamatot 10 bázisponttal, 2,85 százalékra mérsékelték, először 2020 áprilisa óta. A bank mintegy 200 milliárd jüanos (31,5 milliárd dollár) középtávú tőkeinjekcióval is igyekszik felpörgetni a gazdaságot. A lépésre azt követően került sor, hogy a tavalyi negyedik negyedév során éves szinten 4 százalékkal bővült a gazdaság, ami a leglassabb 2020 második negyedéve óta.

Fotó: Shutterstock

Az ingatlanbefektetések decemberben 13,9 százalékkal csökkentek az egy évvel korábbihoz képest, ami szintén 2020 eleje óta a legrosszabb érték. A beruházások 2021-es növekedése 4,4 százalék volt, ami 2016 óta a legalacsonyabb – mutat rá a Reuters.

Éppen ezért elemzők a kamatszint további csökkenését várják az idei évben. A kínai gazdaságot a tavalyi év során is az export hajtotta, ám az egyre magasabb infláció a világ többi részén az idén mérsékelheti a keresletet az ázsiai országban gyártott termékek iránt. Várható, hogy az ország vezetése további támogatást is nyújt még a gazdaság élénkítése céljából ez évben. A Hszi Csin-ping-féle közös jólét programja is igyekszik a belső fogyasztást a növekedés motorjává tenni az elmúlt évtizedeket jellemző beruházások és export vezérelte növekedés után.