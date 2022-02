Noha szombaton Justin Trudeau kanadai miniszterelnök fogadkozott, hogy az Észak-Amerika legforgalmasabb határátkelője, az Ambassador híd nem maradhat zárva és minden lehetőséget felhasználnak a forgalom újraindítására, továbbá a rendőrség is megkezdte szombat hajnalban a tüntetők kiszorítását, ahogy újabb demonstrációk érkeztek, a hatóságok tevékenysége is elakadt – írja a Reuters.

Szombat este végül az első letartóztatásra is sor került, ám a hídon továbbra sem áramlanak az áruk. Az oltásellenes tüntetők által hétfő óta lezárt kulcsfontosságú kereskedelmi útvonal kiszabadítását a rendőrség ráadásul órákkal az erre lehetőséget adó bíró döntés után kezdte csak meg.

Fotó: JEFF KOWALSKY / AFP

A Szabadság Konvoj nevet viselő, ám az emberek és áruk két ország közötti szabad mozgását korlátozó, a határátlépéshez kapcsolódó oltás- vagy karanténkötelezettség ellen tüntető csoport a tiltakozásokat a kanadai fővárosban, Ottawában kezdte meg, és gyorsan minden járványellenes intézkedéssel szembeni tiltakozássá vált. Ennek ellenére az injekciós tűtől rettegő teherautósofőrök blokádja péntek este mindössze nagyjából 200 főt számlált, ami szombat reggelre pár tucatnyira csökkent. Ekkor kezdték meg a rendőrök az akciót, és

noha sikeresen visszább is szorították a demonstrálókat, azóta nem jutottak tovább, miközben újabb tüntetők érkeztek a helyszínre.

Ugyanakkor szombaton Ottawában mintegy 4 ezren gyűltek össze, hogy a korlátozások ellen tiltakozzanak és további két határátkelőt is lezártak.

Noha a határátkelőt a kanadai rendőrök nem tudták kiszabadítani, a tüntetők által kezdeményezett gyűjtésen összegyűlt forrásokat a GiveSendGo platformon befagyasztották az ontariói hatóságok még csütörtökön.

A Toronto-Dominion Bank újabb két, a tiltakozásokhoz köthető számlát zárolt, melyeken 1,4 millió kanadai dollár (1,1 millió amerikai dollár) gyűlt össze.

A hivatalos indoklás szerint erre az adott lehetőséget, hogy azok külföldi – az Egyesült Államokból érkező – támogatásokban részesültek.

A tüntetések több hasonló konvoj számára is inspirációt nyújtottak, melyek közül a franciaországi szombaton ahhoz vezetett, hogy a rendőrség könnygázzal árasztotta el Párizs ikonikus sugárútját, a Champs-Elysees-t.

Az Ambassador híd blokádja miatt a Ford, a General Motors és a Toyota is termelésének visszafogásáról, továbbá az áruk alternatív útvonalon történő szállításáról számolt be. Az IHS Markit adatai szerint a becsült kár csak az autógyártók esetében elérheti a 700 millió dollárt is.