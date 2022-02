Mint azt mi is megírtuk, a Felicity Ace nevet viselő óriás konténerhajó az Azori-szigetek környékén kigyulladt a múlt héten és a 22 fős legénységet is evakuálni kellett. A legközelebbi kikötő kapitánya szerint a tüzek kezdenek alábbhagyni, valószínűleg azért, mert már kevés éghető anyag maradt a fedélzeten – írja a Reuters.

A mintegy 4 ezer autónyi rakománnyal útrakelő hajón többek között Porschék, Audik és Bentleyk is voltak, melyek közül több lítium-ion akkumulátorral is rendelkezett és ezek tartották életben a napokig tomboló tüzet, és oltásukhoz is különleges felszerelésre volt szükség.

Fotó: PORTUGUESE NAVAL FORCES / HANDOU / AFP

Noha a tűz ereje csökken, az egyre közelebb kerül a hajó üzemanyagtartályához, ám közben közeledik annak a lehetősége is, hogy a tűzoltók és technikusok képesek legyenek a fedélzetre érkezni. Ez megteremtheti annak a lehetőségét is, hogy felkészítsék a hajót, hogy azt Európába vagy a Bahamákra vontassák.

A hajó által szállított márkákat birtokló Volkswagen egyelőre nem közölte, hogy mennyi autó volt a fedélzeten.