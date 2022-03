A következő hetekben ritkulni és drágulni fog Németországban több hétköznapi termék – erről a nagy- és a külkereskedők, valamint a szolgáltatók szövetségének (BGA) elnöke nyilatkozott a Welt-nek. Dirk Jandura szerint főképp a WC-papírt, a vegyi tisztítószereket és a különböző alumíniumtermékeket érintheti a hiány, de egyes halféléket is idesorolt. Rámutatott, hogy mind az ukrán, mind az orosz piac cellulóz-exportőr, ennek a csatornának a kiesése miatt pedig számítani kell arra, hogy a WC-papír, vagy a konyhai papír kínálata megcsappan.

Az orosz-ukrán háború és az Oroszország elleni szankciók következményeit hamarosan már nem csak a benzinkutaknál és villanyszámlájukon fogják érezni a németek, hanem az élelmiszer terén is

– jósolja a BGA. Dirk Jandura ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a pánikvásárlás indokolatlan, mivel a következő 6-8 hétre elegendők az árukészletek. Az ellátási láncok megbomlása miatt azt ezt következő időszak válhat problémássá. Arra számít, hogy más régiókból lehet pótolni a kieső mennyiséget, de csak magasabb költséggel. „Néhány hétig túléljük, ha nem lesz süllő az étlapon. Az élelmiszerkészlet miatt viszont nem kell aggódni” – fogalmazott.

A BGA elnöke arra is kitért, hogy a német gazdaságot is sújtó szankciós politikának nincs alternatívája.

Szerinte a szankciók csak akkor működnek, ha ártanak, de ez nem kérdőjelezi meg a szükségességüket, és hogy helyénvalók. „A jólét csökkenni fog, de ez nem fenyegeti a németországi cégek létezését.”

A Bild közben arról ír, hogy

a német fogyasztók háztartási étolaj felvásárlási lázban égnek, ami üres polcokat eredményezett a boltokban.

A liszt is több helyen elfogyott. A felfokozott keresletet egyértelműen az a félelem fűti, hogy ezekből a cikkekből a közeljövőben hiány lesz az ukrán mezőgazdasági termelés akadozása miatt. Németország importfüggősége a napraforgóolaj kapcsán a legjelentősebb, amelyből 20-30 ezer tonnát hoz be évente Ukrajnából.

A helyzet kezelésére az egyes boltok korlátozásokat vezettek be megszabva, hogy egy háztartás legfeljebb hány liter (jellemzően 2-3) étolajat vásárolhat. A racionalizálás a közösségi médiában terjedő bejegyzések szerint más termékekre is vonatkozik, így a tésztára és a cukorra is.