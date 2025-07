Meglepetés: máris megérkezett az első orosz reakció Trump ultimátumára – nem erre számított a világ

Furcsa módon némi megkönnyebbülés olvasható ki az első hivatalos orosz reakcióból, amely az amerikai elnök frissen bejelentett ultimátumára érkezett.

Orosz reakció Trump ultimátumára: nem erre számított a világ / Fotó: Andy.LIU

Ahogy arról a Világgazdaság is beszámolt, hétfőn, magyar idő szerint kora este az Egyesült Államok súlyos gazdasági lépéseket helyezett kilátásba Oroszországgal szemben: Trump szerint 100 százalékos vámokat vezetnek be, ha Moszkva nem szünteti be az ukrajnai hadműveleteket, az ukrán háborút 50 napon belül.

Trump az Ovális Irodában tartott megbeszélésen úgy fogalmazott: „Nagyon súlyos vámokat fogunk kivetni, ha 50 napon belül nem születik megállapodás.” Hozzátette, hogy a vámok mértéke „nagyjából száz százalék” lesz, és másodlagos hatásúak is lesznek, vagyis azokra az országokra is vonatkoznak, amelyek vásárolnak az oroszoktól, elsődlegesen kőolajat.

Az amerikai elnök az Ukrajna elleni orosz agresszió azonnali leállítását követelte, és figyelmeztette Moszkvát, hogy gazdasági megtorlásra számíthat, ha nem történik előrelépés a következő hetekben.

Az amerikai elnök azt is bejelentette, hogy az Egyesült Államok további fegyvereket küld Ukrajnának, mert egyre elégedetlenebb az orosz tűzszüneti elutasítás miatt. Azt is közölte, hogy ha 50 napon belül nem születik megállapodás Moszkvával, életbe lépnek az Oroszországot sújtó másodlagos vámok.

Orosz reakció Trump ultimátumára: nem erre számított a világ

Ezt követően érkezett meg lényegében azonnal az első hivatalos orosz reakció. Igaz, nem a legmagasabb szintről, de nem is érdektelen helyről. Nem másról van szó, mint Konsztantyin Koszacsovról, az Orosz Föderáció Szövetségi Tanácsának alelnökéről, aki a Telegramon osztotta meg a gondolatait, és válaszolt Trump ultimátumára.

Az Orosz Föderáció Szövetségi Tanácsa az orosz parlament felsőháza. Ennek nyilatkozott tehát a második embere meglepő hangnemben. Koszacsov ugyanis azt írta, hogy

Oroszország hangulata nem fog megváltozni Donald Trump amerikai elnök ukrajnai rendezéssel kapcsolatos mai kijelentései miatt.

Felhívta rá a figyelmet, hogy 50 nap alatt mennyi minden változhat a harctéren, és a hatalmon lévők hangulatában mind az Egyesült Államokban, mind a NATO-ban. „A lényeg az, hogy a mi hangulatunkra egyáltalán nincs hatással. Legalábbis én így gondolom” – fogalmazott közösségi médiás csatornáján. Sőt, a szenátor úgy értékelt, hogy „ha ez minden, amit Trump ma Ukrajnával kapcsolatban mondani akart, akkor csak kieresztette a gőzt”.