Több mint fél évszázados mélypontra esett vissza a munkanélküli-segélyért benyújtott kérelmek száma az Egyesült Államokban. A munkaügyi tárca csütörtökön nyilvánosságra hozott adatai szerint a múlt héten az előzőnél 28 ezerrel kevesebb, 187 ezer kérelem érkezett,

a legkevesebb 1969 szeptembere óta.

A Wall Street Journal által megkérdezett elemzők ennél sokkal többet, 210 ezret vártak. A tartósan segélyen lévők száma 67 ezerrel, 1,35 millióra esett vissza, ez is a legalacsonyabb az 1970-es évek óta. Ma már a nagyobb problémát a munkaerőhiány okozza, a MarketWatch szerint a munkaadók mindent megtesznek azért, hogy megtartsák a munkavállalókat, és nem bocsátanak el senkit.

Fotó: Shutterstock



Jerome Powell, a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve elnöke is emlékeztetett a múlt héten, hogy az amerikai munkaerőpiac „hihetetlenül feszes”,

a bérek régóta nem nőttek olyan gyorsan, mint most, és nagymértékű elbocsátások nem is várhatók.

Nyilvánosságra hozták a folyó fizetési mérleget is, amelyből kiderült, hogy a hiány 217,9 milliárd dollárra, a GDP 3,6 százalékára olvadt 2021 negyedik negyedévében az előző három hónapban mért 219,9 milliárd után. Ez nagyjából megegyezik a 218 milliárdos elemzői várakozásokkal.