Egyáltalán nem áll Emmanuel Macron hatalma biztos lábakon – reagált a VG Podcastnak a Világgazdasági Intézet vezető kutatója. Somai Miklós szerint több kockázat is van, és az is elképzelhető, hogy Macron nem tölti ki az újabb 5 éves ciklust. Úgy véli, hogy az elnök támogatottsága valójában alacsony. Az igaz, hogy az 58 százalék feletti szavazatarány nem rossz, ugyanakkor sokan nem valós támogatók, hanem a szélsőséges, és a kampányban démonizált Le Pen ellen szavaztak, protest jelleggel. Emellett feltűnően sokan voksoltak érvénytelenül, és a távolmaradók aránya is igen magas lett a francia elnökválasztáson. Ez, a kutató szerint szintén rámutat a társadalmi elégedetlenségre, és arra, hogy sokan a voksolás során nem találtak számukra szimpatikus jelöltet, valós alternatívát.

Ugyanakkor Somai Miklós azt mondta, Marine Le Pen sokat konszolidálódott, persze továbbra is egy igen megosztó jelölt. Ugyanakkor az „örök második” helyezett mostani, saját magához képest jó eredményével valószínűsíthetően semmit sem tud kezdeni. Nehéz helyzetben van viszont a centrista Macron, ugyanis folyamatos az életszínvonal romlása Franciaországban. Ez a trend most tovább gyorsulhat, ugyanis az energetikai átállás, a szociális rendszer megnyirbálása, a nyugdíjkorhatár emelése, és a nyugdíjak csökkentése mind-mind alááshatja az újraválasztott elnök támogatottságát.

Az utcára vonulhatnak majd a franciák – hangsúlyozza Somai Miklós. A feszültség évek óta nő a társadalomban, a lassú növekedésből pedig a lakosság kicsi része tud profitálni. A fiatalok, a magas árak miatt pedig egyre később tudnak önállósodni. „Ebben a helyzetben pedig még az is bizonytalan, hogy Emmanuel Macronnak hívják majd a francia elnököt öt év múlva is” – összegzett a kutató.