Nem történt nagy meglepetés, az elnökválasztást már első fordulóban Aleksandar Vučić eddigi elnök nyerte meg, pártja pedig messze a legjobban szerepelt a parlamenti választáson is. A Szerb Haladó Pártnak (SNS) azonban nem sikerült megszerezni a parlamenti helyek több mint felét. Mivel azonban eddigi koalíciós partnerük, a Szerbiai Szocialista Párt is 10 százalék felett teljesített, és mivel korábban is jelezték, hogy folytatják az együttműködést - a szocialisták nem is indítottak önálló elnökjelöltet, hanem Vučićot támogatták - ez már valószínűleg kényelmes parlamenti többséget jelenthet a jövőre nézve.

A parlamenti választáson teljes listával induló Vajdasási Magyar Szövetség valamivel gyengébben szerepelt, mint az előző választáson, de önálló frakciója lesz továbbra is, és a jelek szerint a kormánykoalíció részét képezik a jövőben is. Az eddigi kilenc képviselői hely helyett most valószínűleg hat hellyel lesznek kénytelenek megelégedni.

Fotó: SAMAR JORDAMOVAC / AFP

Hivatalosan Belgrád ugyan elítélte, hogy Oroszország bevonult Ukrajnába, de nem vezetett be szankciókat Moszkva ellen. Több jobboldali párt és koalíció pedig határozottan kiállt Oroszország mellett. Várhatóan a jövőben sem fog a hivatalos álláspont megváltozni, noha a kampány során a nacionalisták részéről olyan vád is elhangzott, hogy a hatalmiak a választást követően összehangolják majd politikájukat az EU követelményeivel, és akár szankciókat is bevezetnek az oroszok ellen.

Pásztor István, a VMSZ elnöke az eredményekről azt nyilatkozta, azt szerették volna, ha Magyarországon negyedszer is a Fidesz-KDNP alakít kormányt, ha Aleksandar Vučić az első fordulóban megnyeri a szerbiai elnökválasztást, valamint ha az előrehozott köztársasági parlamenti választáson a VMSZ megtartja az érdekérvényesítő erejét. Mindhárom cél megvalósult – nyilatkozta Pásztor.

A VMSZ 2014 óta tagja a kormánykoalíciónak, és a következő időszakban is ilyen szerepre számít. A kormányzati munkában államtitkári szinten kíván részt venni. Senki se tud önállóan kormányt alakítani, gyökeresen átalakult a szerbiai belpolitikai szintér, így a VMSZ szerepe felértékelődik – fogalmazott Facebook bejegyzésében dr. Pásztor Bálint, a VMSZ listavezetője.

Mivel Szerbiában és Magyarországon is az eddigi hatalmi pártok szereztek többséget a parlamentben és alakíthatnak kormányt, várhatóan folytatódik a két ország közötti jó viszony, és a kereskedelmi kapcsolatok bővülése is, ami az utóbbi tíz év alatt megduplázódott. A magyar-szerb külkereskedelmi forgalom tavaly kiugróan magas, 41,8 százalékos növekedést ért el, értéke megközelítette a 3,8 milliárd eurót. A szerb külkereskedelemben Magyarország tavaly az ötödik legnagyobb exportőr volt, az EU-s országok közül pedig a harmadik.

A tavalyi évben a Szerbiába irányuló magyar exportban 727,2 millió eurós részesedéssel a feldolgozott termékek képviselték a legnagyobb hányadot, ami 32,7 százalékot jelent. Az energiahordozók exportjának aránya 30,5 százalékot, a gépek és szállítóeszközöké 27,3 százalékot tett ki a magyar exporton belül. Szerbia a külföldre irányuló magyar tőkekihelyezések egyik kiemelt célországa. A 2006 óta így megvalósult magyar aktív és tőkebefektetések összértéke már meghaladta az 1,1 milliárd eurót.

A választási eredmények azt is lehetővé teszik, hogy a jövőben is folytatódjék a magyar kormány által támogatott gazdaságfejlesztési program.