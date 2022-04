Az egyre jobban elszabaduló árak hatása már szinte mindenütt érzékelhető, de különösen igaz ez az energia-intenzív termékekre. Ezek egyike az üvegpalack, aminek az előállítása a Marketwatch írása szerint annyira megdrágulhat, hogy emiatt akár a borok egy részét is inkább dobozos kiszerelésben láthatjuk viszont idén a boltok polcain, vagy a termelők lehetnek kénytelenek árat emelni.

Az üvegpalackok ára az Egyesült Államokban akár 20 százalékot is drágulhatott néhány borász szerint, ám a legtöbb szereplő azért ennél mérsékeltebb drágulásról számolt be. Azonban a további áremelkedés ezen a területen sem lenne meglepő még a következő szüret előtt.

Az orosz olajon és más energiahordozókon alapuló európai gazdaság számára azonban a helyzet még fájdalmasabb,

miután a földgáz ára sokszorosára nőtt az elmúlt év során. A Rabobank elemzése szerint volt olyan európai gyártó, mely gyakorlatilag duplájára emelte az üvegek árát.

Fotó: CHRISTOPHE LEPETIT / AFP

A helyzet Magyarországon sem jobb. Légli Ottó, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy mivel

Magyarországon csak egy öblösüveggyár van, ezért a nemzetközi trendek a meghatározóak,

és minden alapanyag terén tapasztalható az árak emelkedése, ami a háború kezdete óta tovább erősödött.

Frittman Péter a Frittmann Borászat részéről arról számolt be, hogy több gyártó már a második áremelést hajtotta végre idén, akár a korábban megkötött szerződéseket, már futó szállításokat is felmondva. Más gyártók ideiglenesen úgynevezett energetikai felárat építettek be az öblös palackok árába, mely akár 15 százalékos mértékű is lehet. A borász szerint félő, hogy az áremeléseknek ezzel még ezzel sincs vége. A nehézségeket növeli, hogy

a boltok polci árai nem igazán teszik lehetővé a költségek áthárítását a forgalmazókra.

A Marketwatch írása lehetséges megoldásként említi az üvegek visszaváltását, amelyre – szemben az Egyesült Államokkal – Magyarországon van is lehetőség. A forgalomban lévő üvegek széles köre, és a kiforrott logisztika hiánya miatt azonban a legtöbb pincészet mégis egyutas palackként kezeli az üvegeket Frittmann szerint, a göngyölegezéssel inkább csak az olyan nagy cégek, mint a Coca-Cola vagy a sörgyártók élnek.