Továbbra is bővülést jelez, de esett az összetett beszerzésimenedzser-index az eurózónában májusban. A mutató 54,9 pont lett, az előző hónapban 55,8-et mértek.

Ugyan az adatban nem jelennek meg az valutaunió tényleges problémái, azaz egyelőre nincs benne a beszűkült vásárlóerő, a gyenge fogyasztói bizalom, és a szigorodó pénzügyi feltételek sem tépázzák meg a számokat, a gyengülés első jelei már látszódnak az adatsoron az ING elemzői szerint.

A szakemberek szerint egyelőre a szolgáltató szektorban uralkodó kedvező hangulat húzza fel az adatot. A májusi számok azonban már itt is gyengülésre utalnak, 56,3 pontot mértek az áprilisi 57,7 után. Ugyanakkor 2020 közepe óta először csökkentek az új megrendelések is, ami a keresleti oldal gyengeségére utal. Erős maradt a létszám bővítésének szándéka a vállalatvezetők körében, ami tovább növeli a munkaerőhiányt és a bérnyomást – hangsúlyozzák az ING elemzői. Mivel az inflációs nyomás minden idők csúcsa közelében maradt, az Európa Központi Bankon továbbra is nagy a teher, hogy még a növekedési aggodalmak ellenére is emelje a kamatokat – írják gyorsértékelésükben az ING elemzői.

A szolgáltatóipari pörgésnek köszönhetően a német összetett BMI meghaladta a várt szintet. Míg az elemzők 54 pontra számítottak, a májusi mutató 54,6-et ért el, 0,3 ponttal nőtt áprilishoz képest. Lassult az üzleti aktivitás Franciaországban. A szolgáltatási szektor májusi beszerzésimenedzser-indexe 58,4 pont lett, ami alacsonyabb az áprilisi 58,9-es értéknél.