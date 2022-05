Nincs megállapodás, még nem lesz olajembargó

Nem sikerült megegyezniük az európai uniós tagállamok külügyminisztereinek az újabb EU-s szankciós csomagról, amelynek része lett volna az orosz olajra kivetendő teljes embargó is. Az elmúlt napokban több ország is kijelentette, köztük Magyarország is, hogy a gazdaságára nézve beláthatatlan következményekkel járna egy ilyen szankció.

Szijjártó Péter: az Európai Bizottság javaslatai elfogadhatatlanok Hétfőn tárgyalják az Oroszországgal szemben bevezetni tervezett hatodik szankciós csomagot Brüsszelben.

Josep Borrel uniós külpolitikai főképviselő hétfő este közölte: nem sikerült a kérdésben megállapodniuk, de ugyanakkor egy másikban döntés született. Ukrajnának további 500 millió eurónyi segélyt küldenek, hogy fegyvereket vásárolhassanak, amellyel így már összesen kétmilliárd euróra rúg a támogatás.