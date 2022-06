Hétfőn vette kezdetét az Apple fejlesztőknek szóló konferenciája, ahol a vállalat számos újdonságot is bejelentett – írja a Wired. Noha egy elsősorban szoftverre koncentráló eseményről van szó, az új MacBook Air bemutatása sem érte váratlanul a közönséget. A korábbi változatnál 20 százalékkal vékonyabb laptop megkapta a vállalat korábbiaknál is gyorsabb processzorát az M2-t, amit szintén most tártak a nyilvánosság elé. Ugyanezt a csipet kapják az eseményen megjelenő új, 13 colos MacBook Pro-k is.

A processzort és a videókártyát ötvöző M2-es 18 százalékkal gyorsabb a CPU szempontjából az M1-nél, míg a GPU terén 25 százalékot javult a teljesítménye az Apple szerint.

Fotó: Chris Tuite / AFP

Azonban mégiscsak egy olyan rendezvényről van szó, mely a programozókat célozza, így nem meglepő, hogy egy sereg új operációs rendszert is láthattak a résztvevők, melyek hamarosan érkeznek.

Az iPhone-tól a cég óráján át az asztali gépig és az iPadig érkeznek az új operációs rendszerek,

és a cég üzenetküldő szolgáltatása lehetővé teszi azt is, hogy utólag szerkesszük és javítsuk a hibákat.

Noha az Apple Pay annyira egyelőre nem futott be nagy karriert, az alkalmazás használói számára megnyílik a cég vásárolj most, fizess később szolgáltatása is. A hitelkártyához vagy épp az árúhitelhez hasonló szolgáltatást számos új fintech-startup kínálja, ám a közelmúltig az olcsó külső finanszírozásra alapuló vállalkozások eddig nem tudtak profitot termelni a módszer segítségével. Az egyik legnagyobb vásárolj most, fizess később cég, a svéd Klarna a múlt hónapban dolgozói 10 százalékát volt kénytelen szélnek ereszteni.

Az Apple rendelkezik elég forrással, hogy akár évekig is veszteségesen működtetni tudja saját rendszerét,

a startupokkal ellentétben, melyek jól teszik, ha számolnak azzal, hogy kockázati tőkéhez és hitelhez is várhatóan egyre nehezebben jutnak. Ha a kaliforniai vállalat sikerrel jár, akkor hamarosan a fogyasztói hitelek világában is számolni kell vele. Ugyanakkor a hitelfelvevők részére gyakorlatilag kockázatelemzés nélkül pénzt adó megoldást sokan támadták, mondván túl könnyedén keveredhetnek a felhasználók adósságcsapdába a használatával.

Az Apple-nek a jövőben viszont fel kell hagynia a kizárólag saját eszközeivel kompatibilis töltőivel, legalábbis az Európai Unión belül, ahol a jövőben csak az USB-C típusú kábellel tölthető eszközök kerülhetnek a piacra.