Némi javulást mutatnak a kínai adatok, de a fellendülés továbbra is törékeny, elsősorban a Covid-járvánnyal kapcsolatos újabb lezárások kockázata miatt. Mindenesetre biztató, hogy Kína ipari termelése idén májusban 0,7 százalékkal bővült, éves alapon. Szemben a 0,7 százalékos visszaesést váró konszenzussal és az áprilisi 2,9 százalékos zsugorodással. Az emelkedést elsősorban a feldolgozóipari termelés támogatta, miután néhány nagyvárosban enyhítették a járványügyi korlátozásokat. Hűti a hangulatot, hogy egy felmérés szerint a Kínában jelen lévő amerikai feldolgozóipari és szolgáltató cégek mindössze 31 százaléka üzemel teljes kapacitással. A vállalatok többsége arról számolt be, hogy az alkalmazottak nehezen tudják megoldani a munkahelyükre való beutazást a Covid-korlátozások miatt.

Megtorpant a kínai gazdaság Súlyos növekedési áldozattal jár a zéró tolerancián alapuló kínai járványkezelés.

Ha nem is kecmereg még kifelé a gödörből a kínai kiskereskedelmi forgalom, már itt is vannak jelei a megkapaszkodásnak. Májusban 6,7 százalékos volt a visszaesés, ami jobb, mint a mínusz 7,1 százalékos piaci várakozás, s az előző hónap 11,1 százalékos visszaesését is jelentősen felülmúlja. Idén áprilisban mutatkozott 2020 márciusa óta a legnagyobb zuhanás. A kiskereskedelmi forgalom harmadik egymást követő hónapja csökken, mivel a rendszeres Covid-tesztelések és az egyéb szigorú járványügyi intézkedések továbbra is fékezik a fogyasztói aktivitást.

Fotó: Xinhua via AFP

A gazdaság lassulása ellenére a jegybank nem csökkentette a jelenleg 2,85 százalékos irányadó kamatot. Ám a növekedés újbóli felélénkítése érdekében a kínai hatóságok csökkentették a kulcsfontosságú referencia-kamatlábat. Az egyéves referencia a hitelkamatok, míg az ötéves referencia a jelzáloghitelek kamata számára jelent iránymutatást. Emellett új adókedvezményeket vezettek be a fogyasztók és a vállalkozások számára. Így többek közt adó-visszatérítéseket kínálnak, felgyorsították az infrastrukturális projektek jóváhagyását és a gépjárműadókat is csökkentették. Elemzők szerint azonban ezek a beavatkozások nem ellensúlyozzák a Covid-korlátozások által okozott tartós károkat.

Közgazdászok arra számítanak, hogy az idei második negyedévtől recesszióba süllyed a kínai gazdaság, amire 2020 első negyedéve óta nem volt példa.

Teret enged a lazításnak a mérséklődő kínai infláció, szükség is van rá a járványkezeléshez A kínai jegybank év végéig 20 bázisponttal csökkentheti irányadó kamatát, valamint a kötelező tartalékrátát is visszafoghatja.

Az NBS adatai szerint az idei első öt hónapban csak 6,2 százalékkal bővültek az állóeszköz-beruházások, míg az első négy hónapban 6,8 százalék volt a növekedés üteme. Bár Sanghajban feloldották a vállalatokat is megbénító, több hónapos zárlatot. Néhány lakóépületet újra lezártak két hétre, továbbá Pekingben is lakat került a földalatti szórakozóhelyekre. Iris Pang, az ING Bank közgazdásza friss prognózisában azt írja, hogy a kínai GDP valószínűleg 1 százalékkal csökken az előző év azonos időszakához képest az idei második negyedévben, elsősorban a júniusi zárlatok miatt.

Elemzők sosem mulasztják megemlíteni, hogy elültek azok a szelek, melyek évekig dagasztották a kínai gazdaság vitorláit. Így az ingatlanszektor, amely Kína gazdasági tevékenységének nagyjából negyedét képviseli, hosszú haldoklásba kezdett, miután a kínai családok attól tartanak, hogy ha ingatlanba fektetik a pénzüket, akkor az adósságok alatt rogyadozó fejlesztők csődje elviszi a megtakarításaikat. Nem véletlen, hogy az ország száz legnagyobb ingatlanfejlesztőjének értékesítései májusban 59 százalékkal zuhantak az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest. Míg a kínai export a globális kereslet lanyhulása miatt került szélcsendbe, az infláció a logisztikai költségeket hajtja az egekbe.