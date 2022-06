Az USA pénzpiacain tapasztalt drámai hullámzásokban szerepe lehet a likviditás szűkülésének is – figyelmeztetett az amerikai központi bank. A Fed stabilitási jelentése alapján a lefelé irányuló részvénypiaci korrekció több ezer milliárd dollárt szívott ki a részvény- és a kötvénypiacokból. A minimumra csökkent az új bevezetések száma, drágultak a lakossági és a vállalkozói hitelek.

Az intézmény szerint a pénzszűkéhez az is hozzájárult, hogy a bizonytalan piaci környezetben kivárnak a pillanatok alatt óriási összegeket mozgató algoritmusalapon kereskedők. A likviditás szűkülése értelemszerűen a volatilitás megnövekedéséhez vezet.

Piaci beszámolók szerint a pénzszűke olyan kínzó, hogy viszonylag kisebb, alig 50 millió dolláros ügyletek is képesek jelentősebb ármozgásokat generálni.

A likviditást a bankok se nagyon tudják pótolni, ugyanis a 2008-as pénzügyi válságot követően nagyon megszigorították a rájuk vonatkozó tőkemegfelelési követelményeket.

Így most kevesebb részvény, kötvény lehet a portfóliójukban. Ezzel párhuzamosan az elsődleges államkötvény-forgalmazók is csökkentették a náluk lévő mennyiségeket, és a vállalati kötvénypiac szintén jelentősen beszűkült. Érthető is a pénzintézetek óvatossága: az év elején eladási hullám söpört végig a kötvénypiacon, hiszen ezen papírok árfolyama sokkal érzékenyebben reagál az esetleges kamatváltoztatásokra, mint mondjuk a részvényeké.

A piaci áringadozásokat, a kockázatot mérő VIX index a pénzügyi krízist megelőző tizenöt esztendőben mindössze kilenc alkalommal emelkedett egy nap alatt 5 százaléknál nagyobb mértékben. A válságot követően eddig eltelt időszakban 68-szor volt erre példa. A bankok és befektetési intézmények által hagyott űrt az elmúlt években viszonylag sikeresen pótolták az algoritmusalapú, automatizált kereskedési rendszerek. Azonban ezek is fejlődnek, és gyakran előfordul, hogy – érzékelve a piaci volatilitás megugrását, amely szoros összefüggésben áll a likviditással – automatikusan visszavesznek a kapacitásukból.

A piacon kedvelt instrumentum az úgynevezett e-mini futures, amely kontraktus mérete az ötöde a klasszikus S&P futuresnek. Az e-mini az egyik legfontosabb eszköze a tőzsdenyitás irányát megtippelni vágyó, de nagyot kockáztatni nem akaró pénzügyi menedzsereknek. A Goldman Sachs összesítése alapján májusban volt olyan nap, hogy alig kétmillió dolláros forgalmat bonyolítottak ezekkel, ami 2020 márciusa óta a legkisebb érték.

A likviditásszűke az óceán innenső partján is érezteti a hatását. Az EKB júliusban felhagy kötvényvásárlási programjával.

Az uniós jegybank által megvett vállalati kötvények állománya május végén 341 milliárd euró volt, a pandémia harmadik hullámának tavaly márciusi kitörése óta 140 milliárd eurónyi papírt vásároltak.

A legnagyobb vevő kiszállása a piacról űrt hagy maga után, így ilyen értelemben visszaáll a céges kötvénypiacra a „normális” állapot, s a hozamok remélhetőleg ismét a kockázatot tükrözik majd. A kötvényvásárlási program lenyomta a hozamokat, javította a kockázatvállalási hajlandóságot, így a nagyobb rizikójú vállalati adósság is jól fogyott.

