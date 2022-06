A McDonald’s márciusban jelentette be, hogy az összes éttermét bezárja Oroszországban, ez 850 üzletet és 62 ezer dolgozót érintett. Ezt követően a vállalat el is adta az orosz üzletágát, de nem telt bele sok idő, mire meglett az új tulajdonos. Alekszander Govornak ambiciózus tervei vannak, 150 új éttermet nyitna. Az új McDonald’s első 15 üzlete most hétvégén, június 12-én nyílik meg Moszkvában és három nagyobb orosz városban, ezért már nagyban folynak a munkálatok, a szakemberek daruk segítségével szerelik le a gigantikus „M” betűket és a feliratokat az éttermekről – olvasható a Helsingin Sanomat finn portálon.

Az új logó már meg is van. A sárga színt zöld háttér váltja, amelyben egy piros kör szimbolizálja a hamburgert és két narancssárga csík a hasábburgonyát

– írja az Independent.

Az új márkanév még mindig nem ismert, de már röppentek fel találgatások. A lehetséges nevek között szerepel:

a Fun and Tasty, a Same, a Single Way és a Free Checkout.