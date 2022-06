Horvátországban májusban rekord magas, 10,8 százalékos inflációt mértek a statisztikusok az előző év azonos időszakához képest, a pénzromlás mértéke júniusban pedig várhatóan még ennél is nagyobb lesz. Az élet minden szegmensére kiható drágulási hullámot a horvát kormány az üzemanyagárak befagyasztásával próbálja lassítani.

Döntésük értelmében egy liter gázolajért 13,08 kunát, azaz 693 forintot, míg a benzinért 13,50 kunát vagyis 713 forintot kell fizetni keddtől a horvát töltőállomások túlnyomó többségén, a rendelet alól viszont kivételt képeznek az autópályák mentén üzemelő kutak. Az említetteken kívül a mezőgazdasági gépekben és hajókon használt, gyengébb minőségű, úgynevezett kék dízel árát is maximálták, annak literjéért 9,45 kunát, átszámítva 500 forintot kérnek el a kutasok.

Fotó: Bloomberg

A horvát töltőállomásokon mindenki hatósági áron tankolhat, függetlenül attól, hogy autója milyen rendszámú és egyelőre mennyiségi korlátozásokról sincs hír. A most bevezetett intézkedés egyelőre két hétre szól, de Andrej Plenkovic kormányfő szerint szükség esetén készek újabb intézkedések bevezetésére, hogy megakadályozzák az életszínvonal romlását.

A horvátok tavaly októberben már két hónapra rögzítették az üzemanyagok árát, illetve több ízben is fixálták a kereskedői árrést és ideiglenesen csökkentették a benzin és a gázolaj jövedékiadó-mértékét is. Az államvezetés mostani intézkedése nélkül a benzin már 14,57 kunába (772 forint), a dízel pedig 14,06 kunába (745 forint) kerülne, ennyit kell ugyanis most a sztrádák mentén tankoló autósoknak fizetniük.

A kereskedői árrés és a jövedékiadó csökkentése nélkül a benzin 845 forintnak megfelelő kunába, a gázolaj pedig 881 forintnyi összegbe kerülne. Fontos megemlíteni még, hogy Zágráb a tavaly októberi intézkedésével ellentétben, mikor is fixálta az üzemanyagok árát, ezúttal maximalizálta azokat ezért most, ha a piaci helyzet úgy alakul, a meghatározott áraknál olcsóbban is tudnak majd üzemanyagot értékesíteni a horvát kutak.

A hatósági ár miatt, több kisebb, jellemzően családi tulajdonú benzinkút is tiltakozott, a kormány ugyanis egyelőre nem maximalizálta a nagykereskedelmi árakat. Ennek ellenére a benzinárstop első napja zökkenőmentesen telt, egy töltőállomásról sem jelentettek visszaéléseket és üzemanyaghiány sem alakult ki. A lakosság viszont nem elégedett a horvát kormány intézkedésével.

Az emberek többsége ugyanis úgy véli, hogy az üzemanyag így is túl drága a bérekhez képest és a kormány túl sokáig várt az árak rögzítésével. Zágráb azon döntését is sok kritika éri, miszerint az autópályák mentén lévő kutak mentesülnek az árstop alól. Az ellenzéki pártok szerint a napnál is világosabb, hogy a kormány ezzel a húzással is a turistákat akarja megkopasztani, ez pedig szerintük nagyon rossz képet fest az országról.