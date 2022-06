Pekingnek el kell foglalnia a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) vállalatot, ha az Egyesült Államok az Oroszország elleni szankciókhoz hasonló büntető intézkedésekkel sújtja Kínát – szólította fel cselekvésre az ázsiai nagyhatalmat egy kínai kormányzati kutatócsoport vezető közgazdásza.

Ha az Egyesült Államok és a Nyugat az Oroszország elleni szankciókhoz hasonlóan pusztító tilalmi szabályokat vet ki Kínára, vissza kell szereznünk Tajvant

– mondta Csen Venling, a Kínai Nemzetközi Gazdasági Csereprogramok Központjának vezető közgazdásza. A kutatócsoportot a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, Kína legfőbb gazdasági tervezési szerve felügyeli.

Fotó: Long Wei / VCG via Getty Images

Különösen az ipari ellátási láncok újjáépítése érdekében van szükségünk a TSMC-re

– mondta Csen a Bloomberg szerint a múlt hónapban a Renmin Egyetem Csongjang Pénzügyi Tanulmányok Intézetében tartott beszédében, amelyet kedden tett közzé a Gancsa online hírportál.

A TSMC felgyorsítja a termelés Egyesült Államokba történő átcsoportosítását, hogy ott hat gyárat építsenek

– tette hozzá.

Nem hagyhatjuk, hogy az áthelyezés megvalósuljon.

Ezek voltak az eddigi legmarkánsabbak megjegyzések, amelyek azt mutatják, hogy Pekingben a tajvani csipipart kulcsfontosságú stratégiai területnek tekintik a világ két legnagyobb gazdasága között kiéleződő rivalizálásban. A TSMC a világ legnagyobb szerződéses félvezetőgyártója, amely a globális öntödei piac több mint 50 százalékát ellenőrzi. Ügyfelei közé tartozik többek között az Apple is, amely tajvani csipeket épít be iPhone-jaiba is.

A tajvani cég egyelőre nem kommentálta Csen megjegyzéseit. Médiajelentések szerint a TSMC hat csipgyárat építene az Egyesült Államokban, ám a vállalat eddig csak egyet jelentett be. Az építkezésekhez szükséges további földterületek megvásárlása folyamatban van.