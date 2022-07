Bár 2017 óta létezik, mégis csak az utóbbi egy-két évben hódította meg a világot az NFT, vagyis a nem helyettesíthető token. Az NFT (non-fungible token) egy olyan digitális eszköz, kódsor, amely bizonyítani tudja egy virtuális vagy kézzelfogható alkotás (kép, videó, hangfájl) eredetiségét és tulajdonjogát. Ez a kódsor egyedi, oszthatatlan és korlátozott mennyiségben érhető el. Talán épp ezen tulajdonságai miatt lettek ennyire népszerűek az NFT-k, nem mellékesen pedig akár dollármilliókat is lehet keresni ezekkel a nem helyettesíthető zsetonokkal. De mi is pontosan az NFT jelentése, hogyan zajlik az NFT-eladás, és miért fizetnek dollármilliókat a legdrágább NFT-képekért? Ezekre a kérdésekre keressük a választ cikkünkben.

Mi az az NFT?

Az NFT-t egyfajta kriptopénznek – érmének, zsetonnak, virtuális okmánynak – tekinthetjük, amelyet olyan okosszerződéses platformon hoznak létre, mint az Ethereum, az Avalanche vagy a Solana. Az NFT-k egyedi, nem kézzel fogható digitális tárgyak a digitális térben, amelyek birtoklása igen divatos mostanság, nem mellékesen pedig jó befektetés is lehet, persze – a tőzsdéhez hasonlóan – hatalmas összegeket lehet vele veszíteni is. Érdemes digitális gyűjtőkártyaként gondolni rájuk. Kezdetben általában csak a rajongók érdeklődnek irántuk, de ha valaki egy ritka példányra tesz szert, az az egyik pillanatról a másikra roppant értékessé válhat.

Fotó: Shutterstock

Fungible vs. non-fungible token?

A kriptovaluták lehetnek fungibilisek, ami azt jelenti, hogy a valuta minden egysége (azaz a tokenek) azonos és egyenlő, mint (például) a dollár vagy egy vállalat törzsrészvényei. Például ha van öt darab egydolláros érménk, és azt átváltjuk egy öt dolláros bankjegyre, akkor ennek értéke pontosan ugyanakkora lesz, függetlenül attól, hogy változott a formátum. A nem helyettesíthető tokenek ennek épp az ellenkezőjét jelentik: minden kriptopénzegység – vagyis token – egyedi és nem másolható vagy helyettesíthető.

Ez a „non-fungible” tulajdonság sok mindenre felhasználható, még bizonyos típusú valutákra is. Az NFT-k iránti lelkesedést azonban leginkább a digitális művészet és a gyűjtemények táplálják. Az emberek rájöttek, hogy egy egyedi, digitális tárgy lehet érdekes, és akár jelentős pénzbeli értékkel is bírhat. Ez az oka annak, hogy ez a terület az utóbbi időben virágzásnak indult, és több ezer projektet foglal magában, amelyekben művészeti alkotások, játékok és sportok is szerepelnek.

Fotó: Shutterstock

Hogyan működnek az NFT-k?

Ez a platformtól függ. De mivel az NFT-k túlnyomó többségét az Ethereumon hozzák létre és kereskednek velük, most ezt vesszük alapul.

Az NFT-ket az Ethereum blokkláncán (elosztott adatbázis) hozzák létre, amely megváltoztathatatlan. Senki sem tudja módosítani egy NFT tulajdonjogát, vagy pontosan ugyanazt az NFT-t újra létrehozni. Emellett engedély nélküliek, tehát bárki létrehozhat, vásárolhat vagy eladhat egy NFT-t. Az NFT-k olyanok, mint egy kódsor, minden lényeges adat leolvasható belőlük: mikor készült, ki készítette, ki vette meg. Tehát egy NFT számos metaadot is tartalmaz.

Az NFT tehát olyan, mint egy egyedi gyűjtőkártya egy örökké nyitott kirakatban, amelyet bárki megcsodálhat, de csak egy ember (vagy pontosabban egy kriptovaluta-tárca) birtokolhat egy adott időpontban. És épp egyedisége miatt emelkedhet az egekbe értéke.

Mi az a blokklánc?

A blokklánc egy elosztott adatbázis, amely egy folyamatosan növekvő, adatblokkokból álló lista nyilvántartását végzi, a hamisítást és módosítást kizáró módon. Hétköznapi hasonlattal élve: olyan, mint egy autó szervizkönyve.

Mi az NFT art?

Gyakorlati értelemben egy NFT-t jellemzően egy digitális műalkotás, például egy kép ábrázol. Fontos azonban megérteni, hogy nem csak egy képről van szó (amely könnyen lemásolható). A blokkláncon lévő digitális objektumként való létezése teszi egyedivé.

Ami magát a műalkotást illeti, az NFT-ket általában (néha tréfásan) kis képeknek tekintik, amelyekhez valamilyen kriptoadatot csatoltak. De az NFT-k lehetnek egy sorozat részei, tartalmazhatnak videót, hangot vagy akár VR-elemeket is.

Fotó: Shutterstock

Hogyan lehet NFT-ket vásárolni vagy kereskedni velük?

Az NFT-ket ugyanúgy lehet vásárolni és kereskedni velük, mint bármely más Ethereum alapú kriptopénzzel, csak ahelyett, hogy bizonyos mennyiségű tokent vásárolnánk, egyetlen tokent veszünk.

Ehhez először is telepíteni kell a MetaMaskot, egy böngészőbővítményt, amely lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépjünk az Ethereum különböző aspektusaival, például a tőzsdékkel és a dAppokkal (decentralizált alkalmazások). A MetaMask egyben digitális pénztárca is az Ethereumhoz és az Ethereumon létrehozott összes (fungibilis és nem fungibilis) tokenhez.

A bővítmény telepítése után vásárolni kell némi Ethereumot. Ezt közvetlenül a MetaMaskban lehetséges bankkártyával vagy Apple Pay-vel a „pénzeszközök hozzáadása” gombra kattintva. Ezután, amikor meglátogatunk egy olyan webhelyet, ahol NFT-ket árulnak (például NBA Top Shot) vagy egy olyan piacteret, ahol kereskedhetünk velük (például OpenSea), kapcsoljuk a MetaMask pénztárcát a webhelyhez (csak olyan webhelyeken, amelyek biztonságosak), és megvásárolhatjuk az első NFT-t.

Saját NFT-t létrehozására vagy veretésére is van lehetőség. Az OpenSea például meglehetősen egyszerű módot kínál az NFT megtervezésére és elkészítésére, majd eladására.

Az MNB világelsőként adott ki saját NFT-kollekciót A Magyar Nemzeti Bank az állami szervek körében világelsőként nyitott az NFT megoldások felé, azaz az MNB a világ első központi bankja, amely saját NFT-kollekciót adott ki. 2022 májusában, a múzeumi világnapon a Magyar Nemzeti Bank új mobilapplikációján belül egy privát blokkláncalapú dedikált NFT-platformot hozott létre. A mobilapplikációban elérhető első NFT-sorozat a forint bevezetésének 75. évfordulója alkalmából kibocsátott 5 forintos forgalmi érme hatféle emlékváltozata alapján készült NFT-ket tartalmazza. Ezeket az NFT-ket a felhasználók a pénzügyekkel, pénzzel, érmegyűjtéssel kapcsolatos kvízek megoldásával tudják megszerezni. A forint szó mind a hat betűjét tartalmazó NFT-k összegyűjtésével a felhasználók nyereményjátékon vehetnek részt, amelyen különleges fizikai érmeszetteket nyerhetnek.

Miért van értéke az NFT-nek?

Bizonyos szempontból sok NFT csupán digitális kép, amely egyszerűen lementhető a számítógépre. De az NFT-k a blokkláncon is megtalálhatók, ami rendkívül megnehezíti, hogy valóban teljes egészében lemásolják őket. A blokklánc bejegyzése azt is átláthatóan elárulja, hogy ki hozta létre az NFT-t, és ez a blokkláncon ellenőrizhető.

Néhány vállalat már kísérletezett olyan NFT bevezetésével is, amely a tulajdonosnak másra is jogot biztosít, például egy másik projekt jövőbeli bevételeire.

Fotó: Shutterstock

Melyek a legdrágább NFT-k?

A kezdeti időszakban láttunk olyan blokkláncjátékot, mint a CryptoKitties, amely virtuális macskákat adott el több tíz- vagy akár százezer dollárért. A 3LAU zenei producer több mint 11 millió dollárért adott el egy 33 darabos, limitált kiadású NFT-kből álló gyűjteményt. A zenész Grimes (alias a kis X Æ A-Xii anyukája) még a digitális művészeti gyűjteményét is eladta darabonként 7500 dollárért, összesen 6 millió dolláros eladással. A CryptoPunks, amelyek a legkeresettebb NFT-k közé tartoznak, rendszeresen milliós áron kelnek el. A Bored Ape Yacht Club (BAYC) NFT-it szintén milliós értékben értékelik, még a közelmúltbeli kriptoárfolyam-zuhanás után is. A digitális művész Beeple pedig 69 millió dollárért tudott eladni egy NFT-t.

Az NFT-k jó befektetésnek számítanak?

Tekintettel az NFT-k digitális jellegére, nehéz összehasonlítani őket a nagy értékű fizikai műalkotásokkal, például szobrokkal vagy festményekkel. Másrészt viszont olyan világban élünk, ahol egy Bitcoin akár 30 ezer dollárt is érhet, a digitális világból származó dolgok nagyon magas összeget képviselhetnek, és akár hosszabb időn keresztül is megőrizhetik értéküket.

Mindenesetre ha valaki NFT-kbe tervez befektetni, mélyen el kell merülnie ebben az összetett világban, mert minden NFT-piac kissé más és más. Ráadásul drága is – az Ethereumon való kereskedés meglehetősen költséges lehet, mivel a hálózat közelmúltbeli zsúfoltsága miatt a díjak emelkednek. Végezetül pedig elengedhetetlen a stratégiai gondolkodás, és követni kell a gyakran gyorsan változó kriptopénztrendeket.