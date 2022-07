Minden valószínűség szerint éppen ellenkezőleg alakulna az amerikai elnökválasztás eredménye 2024-ben mint 2020-ban, ha ugyanaz a két jelölt versenyezne a Fehér Házért – legalábbis a legfrissebb közvélemény-kutatás eredménye szerint. A jelek szerint Donald Trump megverné Joe Bident, vagyis a híveit nem tántorították el azok a súlyos bizonyítékok, amelyek szerint a volt elnök jelentős szerepet játszott a kongresszus épülete és az amerikai demokrácia ellen 2021. január 6-án elkövetett támadásban.

Trump ugyan még nem jelentette be, hogy indul a következő elnökválasztáson, de többször utalt már a szándékaira. Biden viszont nem egyszer megerősítette, hogy próbálja majd újraválasztatni magát, annak ellenére, hogy már most is ő a legidősebb amerikai elnök, ősszel tölti be a nyolcvanat.

Trumpnak ráadásul a párton belül is akadhatnak komoly kihívói, elsősorban Mike Pence volt alelnök, akivel már egy éve nincs beszélő viszonyban és Ron DeSantis floridai kormányzó.

Fotó: Sergio Flores / AFP



A vizsgálóbizottság meghallgatásainak kezdete óta több felmérés is készült, a négy legfrissebb átlaga szerint Trump két százalékponttal vezet; a szavazók 44,5 százaléka támogatja. Az Emerson College kutatásában Trump 46, Biden 43 százalékon áll; a hibahatár itt 2,9 százalék, és a felmérés 1078 ember megkérdezésével készült. A Trafalgar Groupnál még nagyobb, öt százalékpontos a volt elnök előnye, a Harvard CASP és a Harris Poll felmérésében három százalékpont.

Biden csupán a The New York Times és a Sienna College felmérésében végzett az első helyen, három százalékpontos különbséggel, itt azonban 4,3 százalék a hibahatár.

Arról már nem is beszélve, hogy az ebben a felmérésben megkérdezetteknek csupán 33 százaléka volt elégedett az elnök teljesítményével.

A Newsweek a kutatásokkal kapcsolatban emlékeztetett, hogy nagyon alacsony Biden népszerűségi mutatója, egyes friss mérések szerint már rosszabb, mint Trump mélypontja az elnöksége idején. Ugyanakkor azt is fontos megjegyezni, hogy a vizsgálóbizottsági meghallgatások következtében Donald Trump támogatottsága csökkent a republikánus párton belül. A Reuters és az Ipsos múlt héten közölt felmérése szerint a hat héttel ezelőtti 26 százalékról 32 százalékra ugrott azoknak az aránya, akik „nagyon” vagy „valamennyire” egyetértenek azzal, hogy Trumpnak nem kellene indulnia a 2024-es elnökválasztáson.

Az amerikaiak többsége pedig leginkább azt szeretné, ha egyikük sem próbálkozna újra. A Yahoo News és a YouGov június eleji felmérése szerint Trumppal kapcsolatban 55, Bidennel pedig 64 százalékuknak ez a véleménye.