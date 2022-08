A 2007-óta érvényes vízummentességi megállapodás felfüggesztése megnehezítheti, és megdrágíthatja az orosz állampogárok beutazását az EU-be – írja a Financial Times. Az Uniós külügyminiszterek a héten támogathatják a Moszkvával kötött megállapodás felfüggesztését azután, hogy egyes keleti tagállamok azzal fenyegetőztek, hogy egyoldalúan lezárják határaikat az orosz turisták előtt.

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Nem sokkal azután, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök februárban elrendelte Ukrajna teljes körű invázióját,

Csehország és Lengyelország le is állította a vízumok kiadását orosz turisták részére, és azóta folyamatosan követelték Brüsszeltől, hogy teljesen tiltsa be a dokumentumok kiadását.

A közösség azonban nem volt egységes, ugyanis mások továbbra is megadták az okmányokat, és így lehetővé tették az oroszok számára, hogy bárhová eljussanak a schengeni térségen belül. A miniszterek első lépésként politikai támogatást kívánnak adni a a kétoldalú megállapodás felfüggesztéséhez a kedden kezdődő kétnapos prágai találkozón.

Nem helyénvaló, hogy orosz turisták sétáljanak városainkban, kikötőinkben

– mondta a tárgyalásokon részt vevő magas rangú EU-tisztviselő.

Jelet kell küldenünk az orosz lakosságnak, hogy ez a háború nem elfogadható.

A megállapodás kormánytisztviselők, és üzletemberekre vonatkozó részét már február végén felfüggesztették, most ezt terjesztenék ki orosz turistákra is. A dokumentumok igénylése megdrágulna, a várakozási idő pedig megemelkedne, ha zöld utat kap a szigorítás. A kivételes helyzet kivételes lépéseket igényel – hangsúlyozzák az Uniós tisztviselők.





Fotó: Shutterstock





Nincs azonban konszenzus a szükséges lépésekről a tagállamok körében.

A legszigorúbbak szankcionálnák a Putyint támogató fehérorosz állampolgárokat is. Ugyanakkor Németország például, nem támogatja a teljes tilalmat. Ehhez a véleményhez csatlakokoztt Josep Borrell is. A prágai tárgyalásokat is vezető fődiplomata szerint a blokknak „szelektívebbnek” kell lennie.Finnország, Lengyelország és az Oroszországgal határos balti országok azt javasolják, hogy készek abbahagyni a turistavízummal rendelkező oroszok belépését területükre.