Decembertől működhet az RWE úszó LNG-terminálja

Az európai energiaválság természetesen a vállalati szektort is kihívások elé állította, és ez különösen igaz a legnagyobb német áramtermelőre, az RWE-re. A cég az idei fiskális évben az elmaradó orosz szállítások miatt gyorsabb ütemre kapcsol a megújulók terén, így több mint 5 milliárd eurót költ zöld technológiákra – írja a Bloomberg a cég szerdai közleményére hivatkozva.

Fotó: picture alliance / GettyImages

Azonban a cég nem csupán a megújulók segítségével vészeli át a hiányokat, így az LNG vásárlásokat is felpörgette, az idei első félévben mintegy 40 szállítmányt, a tavalyinál négyszer többet hozott Európába. A vállalat Brunsbüttelben tervezett úszó importterminálja az év végén, decemberben kezdheti meg működését. A cég elmondta azt is, hogy Észak-Amerika és Katar mellett máshonnan is igyekszik új LNG-forrásokat találni.

A cég vezérigazgatója, Markus Krebber elmondta azt is, hogy sikerült felszámolni az orosz kereskedelmi partnerekkel szembeni pénzügyi kitettséget, így annak részeként 748 millió eurós veszteséget könyveltek el a hosszútávú szénszállítási megállapodások kapcsán, ám ez kevesebb a korábban becsült összegnél.