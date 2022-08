Az Apple alkalmazottai nem akarnak visszatérni az irodákba, és továbbra is otthonról dolgoznának, emiatt petíciót indítottak – írja a Financial Times. Az eredeti tervek szerint a munkavállalóknak a jövő hónapban kell visszatérniük az irodákba, ők azonban azzal érvelnek, hogy otthonról is produktívak tudnak lenni.

Fotó: Norikazu Tateishi / Yomiuri Shimbun via AFP

Az almás vállalat dolgozói Apple Together néven hoztak létre egy csoportot, amely múlt héten kezdett el egy belső petíciót terjeszteni, rugalmas munkavégzést követelve.

Mindez válasz Tim Cook Apple-vezérigazgató múlt heti utasítására, amelynek értelmében a cupertinói központban és környékén dolgozóknak szeptember 5-től heti három napon vissza kell térniük az irodákba. Cook szerint a személyes találkozások a vállalati kultúra részét képzik.

Az Apple Together szerint a cég vezetése nem tartja tiszteletben azt, hogy egyes alkalmazottak boldogabbak és produktívabbak, ha a hagyományos irodai munkarendtől eltérő módon dolgoznak.

A csoport követelése szerint az Apple tegye lehetővé az alkalmazottak számára, hogy a közvetlen vezetőjükkel közösen dönthessenek a munkarendjükről, és ne kelljen magas szintű jóváhagyásokhoz folyamodniuk.

Egy hardvertervezésben tevékenykedő alkalmazott, aki segít a petíció megszervezésében, a lapnak név nélkül azt nyilatkozta, hogy az Apple Together ezen a héten szándékozik aláírásokat gyűjteni.

Az Apple a járványos időszak alatt virágzott, piaci értékelése nagyjából megduplázódott, a 2020. februári 1,4 milliárd dollárról mára 2,8 milliárd dollárra emelkedett. Egyes dolgozók szerint ez azt bizonyítja, hogy az irodai tevékenység hiánya nem akadályozza a munkájukat.

„Úgy gondoljuk, hogy az Apple-nek ösztönöznie, nem pedig tiltania kellene a rugalmas munkavégzést, hogy egy sokszínűbb és sikeresebb vállalatot építsünk, ahol kényelmesen érezhetjük magunkat” – áll a munkavállalók petíciójában.

Az Apple nem kommentálta a híreket.

Van, ahol engedik a távmunkát, van, ahol nem

Hogy a munkavégzésnek vissza kell-e térnie a járvány előtti normákhoz vagy sem, vitatott kérdéssé vált, mivel egyes vállalatok rugalmas politikájukkal próbálják a tehetségeket magukhoz csábítani és megtartani.

A szilícium-völgyi cégek, köztük a Facebookot és az Instagramot birtokló Meta, valamint a Google anyavállalata, az Alphabet, megengedték a mérnököknek, hogy továbbra is otthon maradjanak. Még azt is engedélyezték, hogy egyes esetekben az alkalmazottak az ország más részeire költözzenek, anélkül, hogy ez befolyásolná a fizetésüket.

Tavaly a Spotify bevezette a „bárhonnan dolgozhatsz” politikát, mivel a cég szerint ez támogatja a munka és a magánélet egyensúlyát azzal, hogy a munkavállalók szabadon választhatják meg, hol dolgozzanak.

Ezzel szemben a Tesla főnöke, Elon Musk azt mondta a dolgozóknak, hogy a home office többé nem elfogadható. Az Apple vezére nem volt olyan kemény, mint Musk, márciusban például elismerte, hogy a visszatérés az irodába egyesek számára nyugtalanító lehet. 2021 júniusa óta többször is megpróbálta visszahívni a dolgozókat az irodába, csakhogy akkor a koronavírus újabb hullámai késleltették a terveket.

Májusban egy prominens gépi tanulással foglalkozó informatikus, Ian Goodfellow távozott az almás vállalattól, és a Google testvércégéhez, a DeepMindhoz igazolt.

Állítása szerint az Apple irodai munkát szorgalmazó politikája volt az egyik fő oka a távozásának.

Úgy tűnik, hogy az Apple néhány alkalmazottjának mozgolódása némi hatást váltott ki. Cook júniusban még arra kérte a dolgozókat, hogy hétfőn, kedden és csütörtökön térjenek vissza az irodába. A múlt heti feljegyzésben azonban ezt a politikát keddre és csütörtökre enyhítették, plusz egy harmadik napra, amelyet az egyes csapatok maguk határoznak meg.