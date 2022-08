Az Apple közölte, hogy az alkalmazottaknak heti legalább három napot be kell járniuk az irodába,

és maximum a két fennmaradó napon dolgozhatnak távmunkában – írta meg a Sky News. A legtöbb céghez hasonlóan az iPhone gyártója is bevezette a home office munkavégzést a Covid–19-világjárvány miatt. Az elmúlt két évben égető kérdéssé vált, hogy az egyre terjedő távmunka miatt milyen szerepet töltenek majd be az irodák a jövőben. 2022-ben, a koronavírus okozta pánik lecsendesedésével a legtöbb nagyvállalat elkezdte visszahívni az irodákba a dolgozókat. Ha nem lesz újabb nagyobb mértékű járványhullám, az akár a home office intézményének leáldozását is elhozhatja.

Az Apple már megpróbálkozott ezzel 2021 júniusában, ám akkor a koronavírus fellángolása keresztülhúzta ezeket a terveket.

Tim Cook vezérigazgató hétfőn egy az alkalmazottaknak küldött levélben kifejtette, hogy

a személyes találkozások és együttműködések a vállalati kultúrájuk részét képezik,

ezért kell visszaszorítani a home office munkavégzést, és visszatérni az irodákba.

A cég cupertinói központjának vonzásköretében élő alkalmazottak számára Cook elmondta, hogy a keddeken és a csütörtökökön mindenképpen irodai munkavégzés lesz előírva. A fennmaradó három hétköznap közül további egyet kell irodai munkavégzésre kijelölni, a másik két napon a dolgozók igénybe vehetik a home office-t.

A Financial Times által megszerzett feljegyzés szerint a harmadik irodai munkanapot a csapatmenedzsereknek kell kijelölniük a dolgozók számára, tehát az alkalmazottak nem dönthetnek arról, hogy mikor szeretnének otthonról, távmunkában dolgozni. A lap arról is ír, hogy Cook közleménye szerint ez a rendszer még csak kísérleti jellegű, egyelőre megvizsgálják, hogy mennyire lesz hatékony így a munka.

Azt is tudjuk, hogy még sokat kell tanulnunk. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy meghallgatunk, alkalmazkodunk, és együtt fejlődünk az előttünk álló hetekben és hónapokban

– olvasható a közleményben.

Velünk marad a home office?

Eltérő a gyakorlat azzal kapcsolatban, hogy az amerikai nagyvállalatok mennyire pártolják a home office intézményét. A Facebook például elsőként jelentette be még 2020 májusában, hogy véglegesen bevezeti a távmunkát a cég életébe. Ezzel szemben a Tesla és a SpaceX feje, Elon Musk közölte az alkalmazottakkal, hogy vagy térjenek vissza az irodákba, vagy távozzanak a cégtől.

A Twitter munkatársai viszonylag szabad kezet kaptak, és kevés megkötés mellett dönthetnek arról, hogy az irodából vagy otthonról kívánnak dolgozni. Amikor még úgy volt, hogy Elon Musk felvásárolja a Twittert, akkor a világ leggazdagabb embere úgy nyilatkozott, hogy a közösségimédia-vállalat egyes, kivételes munkatársainak engedélyezi majd a távmunkát.