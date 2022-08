Megszorítások léphetnek életbe télen a franciáknál, Elisabeth Borne miniszterelnök már fel is szólította a cégeket, hogy kezdjék el csökkenteni az energiafogyasztásukat.

Fotó: Eric Piermont/ AFP

Ha közösen cselekszünk, akkor elkerülhetjük az energiahiány kialakulását, azonban ha nem vesz részt mindenki, és a legrosszabb forgatókönyv lép életbe, kénytelenek leszünk a fogyasztók energiahasználatát korlátozni

– nyilatkozta a Medef munkaadói szövetségnek, majd hozzátette, hogy ettől függetlenül leginkább a vállalatokat érinti majd, amire addig mindenképpen fel kell készülniük.

Franciaországban árcsökkentéssel buzdítják a lakosságot az energiatakarékosságra A megtakarítást vállalók rezsiszámlájának összege akár 30 százalékkal is csökkenhet az eddigiekhez képest.

Elmondta, hogy a kormány már készíti a terveket, amelyek egy úgynevezett kvótakereskedelmi rendszert is tartalmaznak, lehetővé téve a vállalatoknak, hogy villamosenergia-kvótákat vásároljanak és értékesítsenek. Ugyanakkor felszólította a vállalatokat, hogy szeptemberben dolgozzák ki a saját energiamegtakarítási terveiket, hiszen az energiaárak egyre emelkednek. Most egyszerre tudják kezelni az energiaválságot, valamint tehetnek a klímapolitikáért is, ahogyan leszoknak a fosszilis tüzelőanyagok használatáról.

#LaREF22 | Réduire notre consommation d’énergie est notre responsabilité collective. C’est aussi notre intérêt commun pour surmonter le risque de pénurie.



Mon appel est clair : chaque entreprise devra établir un plan de sobriété énergétique et prendre des mesures dès septembre. pic.twitter.com/cpvqpWQOZc — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) August 29, 2022

Más európai országokhoz képest Franciaország védettebb a gázárak megugrása ellen, mivel

villamosenergia-termelésének mintegy 70 százaléka atomenergiából származik,

bár az 56 atomreaktorból jelenleg 32 nem üzemel karbantartási munkálatok miatt – írja a France24 hírportál.

Közelíti a kilencven százalékot a francia gáztárolók töltöttsége A kormány célja a száz százalék elérése november 1-jéig.

Fotó: Bloomberg / Getty Images

Már a júliusi inflációs adatokon is meglátszódott az energiaköltségek növekedése, 6,1 százalékra gyorsult az éves áremelkedés az előző havi 5,8 százalékról. Az élelmiszerek 6,8 százalékkal emelkedtek, míg az energiaköltségek 28,5 százalékkal drágultak ez előző év azonos időszakához képest. Ezzel szemben a GDP-adatok javulást mutatnak,

az előzetes adatok szerint 2022 második negyedévében 0,5 százakkal növekedett a bruttó hazai érték az első negyedévi 0,2 százalékos zsugorodás után.

A fellendülés elsősorban az export növekedésének köszönhető, miközben az import 0,6 százalékkal esett az előző havi 1,2 százalékos emelkedés után. Mindeközben a belföldi kereslet nem járult hozzá a növekedéshez, mivel mind a háztartások fogyasztása, mind a kormányzati kiadások csökkentek.