Dél-Korea súlyos munkaerőhiánnyal küzd, miután a világjárvány alatt a külföldi munkavállalók tömegesen hagyták el az országot, a fiatalok pedig inkább kerülik a megterhelő fizikai munkát. Ezért most az iparvállalatok az idősebb korosztály tapasztalt, nyugdíjból visszahívott képviselőivel próbálják betölteni a megüresedett álláshelyeket.

Az új foglalkoztatottak 58 százaléka már a hatvan év feletti korosztályból került ki.

A nyugdíjkorhatár jelenleg 62 év a nők és férfiak esetében is,

amit legkésőbb 2033-tól fokozatosan 65 évre emelnének. A foglalkozástól függő kedvezményes nyugdíjkorhatár jelenleg 57 év, ezt 2033-ra 60 évre emelik. A korán nyugdíjba menő dolgozók közül sokan még a hatvanadik életévük betöltése után is húzzák az igát.

Amikor Huang Kvangdzso szöuli gyárában a nepáli vendégmunkások és a fiatalabb helyiek felmondtak az év elején, a munkaerőhiány miatt kénytelen volt egy 61 éves férfit felvenni. Pedig a nehéz fémrudak mozgatása nem a legideálisabb munka a nyugdíj előtt álló dolgozók számára. Fiatalabbakat azonban nem találni, vonakodnak a kékgalléros munkáktól.

Hihetetlenül nehéz betölteni az üres állásokat, húsz év körüli jelentkezőtől még egyetlen önéletrajzot sem kaptam

– panaszkodott Huang, az Iljin Enterprise alumíniumöntő üzem vezérigazgatója.

Fotó: SeongJoon Cho / Bloomberg via Getty Images

Kim Dzsihuang a Szöultól két és fél órányira lévő ingatlanfejlesztő vállalatához erős fiatalemberek helyett a 64 éves Park Dzsanjungot volt kénytelen felvenni. Park most teherautókat és munkagépeket takarít, amivel körülbelül 3,7 millió vont (1,124 millió forintot) keres havonta, lényegesen többet, mint amennyit korábban parkolóőrként kapott.

Tudom, hogy a főnököm szívesebben keres fiatalabbakat, de ők az érettségi bizonyítvány megszerzése után Szöulba mennek. Még a külföldi munkavállalók is válogatósak, jó hálózatuk és közösségük van, megosztják egymással a fizetéssel és a munkakörülményekkel kapcsolatos információkat

– mesélte Park a Reuters hírügynökségnek.

Dél-Koreában, a világ leggyorsabban öregedő társadalmában a 70 és 74 év közöttiek 33,1 százaléka még mindig dolgozik,

ez az arány jóval magasabb, mint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 15,2 százalékos átlaga. A jegybanki adatok szerint a 60 év felettiek közül több mint 230 ezren találtak munkát gyárakban és építkezéseken 2020 eleje óta, miközben a fiatalabbak elhagyták az ágazatot.

A bevándorlók is nagyban hozzájárulnának a dél-koreai GDP termeléséhez, ám

2020 eleje óta az új külföldi munkavállalók havi beáramlása körülbelül a 35 százaléka a világjárvány előtt tapasztaltnak.

Mintegy 848 ezer vendégmunkást foglalkoztat az ország, ami viszonylag kevés a többi iparosodott gazdasághoz képest. Ugyanakkor nincsenek egyedül, Japán is hasonló problémával küzd, mivel a szigorú járványkorlátozások miatt a bevándorlók áramlása megakadt, így kénytelenek az idősebb korosztállyal betölteni a megüresedéseket.

Fotó: Getty Images

A koreai kormány most megoldást keres, a múlt héten be is jelentették, hogy enyhítik a vízumkorlátozásokat, és csökkentik a külföldi munkavállalók ügyintézési kötelezettségeit is. A vállalatok pedig addig is próbálják visszacsábítani, reaktiválni a nyugdíjas korosztályt.