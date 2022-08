A klasszikus gumimaci, a Goldbären zacskójába a jövőben az eddigi 200 gramm helyett csak 175 grammot tesznek a színes cukorkából, az ár azonban 0,99 euró marad, ami azt jelenti, hogy a német gumimacifogyasztó 12,5 százalékos drágulással szembesül.

Minderre pont száz évvel azután kerül sor, hogy feltalálták a világhírnévre szert tett színes édességet - írta némileg méltatlankodva a Handelsblatt.

Fotó: Getty Images

A medvécskékből egy év alatt annyi készül, hogy egymás mellé ültetve őket tízszer körbeérnék a Földet. A gyártó Haribo egyébként a feltalálóról kapta mozaikszó-nevét: Hans Riegel Bonnból.

A Haribo lépése jelképes, és nem az eladott gumimaci-ármádiák tömege miatt kelt megütközést.

A németek már most is akkora inflációval szembesülnek, amilyenre az ötven évnél fiatalabbak nem nagyon emlékeznek: júliusban 7,5 százalékos éves drágulási rátát mértek. A medvefogyatkozás arra emlékezteti őket, hogy nem elég az infláció, most még a trükkös formája is megérkezik: a zsugorfláció.

Fotó: Getty Images

A pandémia és az ukrajnai háború miatt az élelmiszeripari cégek költségei soha nem látott ütemben szöktek fel - emlékeztet a német lap. Ez arra ösztönzi őket, hogy vagy drágítással, vagy az egységnyi eladott termék mennyiségének a zsugorításával ellensúlyozzák a költségeket. Mivel ez némi felkészülést igényel, a java még csak most jön.

A „zsugorodási” hullám csak hat hónap múlva lesz igazán érezhető

- idézi az újság Armin Valetet, a Hamburgi Fogyasztói Tanácsadó Központ élelmiszerszakértőjét.

Ez nem tilos, a mennyiség a csomagoláson fel van tüntetve. De még így is csúnya trükk a fogyasztók megtévesztésére

- tette hozzá.

A Haribo szóvivője azzal indokolta a medveritkítást a Handelsblattnak, hogy a cég az év eleje óta szembesül a kiváló minőségű alapanyagok, a fóliák, a kartonpapír, az energia és a logisztika árainak rendkívüli mértékű, kétszámjegyű megugrásával, és drágítás nélkül már nem lenne képes a terméket a régi minőségben és áron kínálni.

Vannak olyan gyártók, akik egyszerre zsugorítanak és emelnek árat. A lap a Vernel öblítőt említi, ami a Rewénél 1,79 helyett 1,99 euróra drágult, de közben még kevesebbet is töltenek a flakonba, 900 milliliter helyett 850-et. A gyártó Henkel a változásokat „továbbfejlesztett illattechnológiával” és „optimalizált újrahasznosíthatósággal” indokolta.

A gyártók és a kereskedők általában egyaránt profitálnak a trükkökből, és az egyre árérzékenyebb fogyasztó környezetben a zsugorítás mind csábítóbb módszer, hiszen ezzel megőrizhetők bizonyos pszichológiai jelentőségű árküszöbök.

Ma jobban, mint valaha, amikor a fogyasztók minden centet megnéznek. Ezért a gyártók szívesebben módosítják a csomagolást, mint az árat

- mondta Christoph Driver fogyasztásicikkek szakértő, az OC&C tanácsadó cég partnere.

A zsugorítás egyre több területre behatol, aKleenex Ultra Soft kozmetikai papírzsebkendők kockadobozába például a korábbi 56 helyett csak 48 zsebkendő kerül, az ára azonban nem csökkent. Ami a sörösdobozok hagyományos méretét illeti, ebben még nem látszik trendszerű módosulás, legalábbis a Handelsblatt felsorolta számos példa közt nem szerepelnek.

Fotó: Shutterstock

Egyébként a fogyasztók nem szeretik a zsugorítást, és többségükben úgy nyilatkoznak, hogy ha észreveszik, nem vásárolják az adott terméket. A tapasztalat azonban más: néhány hét alatt hozzászoknak az új, kisebb mennyiséghez.

A „zsugorfláció” terjedését mutatja, hogy korábban szinte kizárólag márkajelenség volt, de mostanra a diszkont üzletek és a szupermarketek egyre többször nyúlnak bele saját kontóra a trükkök táskájába. Az Aldi Nord "Westminster Green Tea" csomagja például júniusban 250 grammról 150 grammra zsugorodott. Az ára ugyanakkor 2,59 euróról 1,89 euróra csökkent, de utánaszámolva mindez 22 százalékos rejtett áremelkedést jelent. A diszkont megnyugtatott, hogy ez csak egy teszt.