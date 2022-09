Az energiaellátás biztonságának fenntartása érdekében az év vége helyett 2023 áprilisában zárják be a két utolsó atomerőművet Németországban – jelentették be hétfőn Berlinben. Robert Habeck alkancellár, gazdasági miniszter a villamosenergia-átviteli hálózatot üzemeltető vállalatok vezetőivel az úgynevezett ellátási terheléspróba eredményeiről tartott tájékoztatóján kiemelte, hogy nagyon magas szintű az ellátásbiztonság, amit az is mutat, hogy Németország energiaexportőr.

Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / AFP

Az utóbbi hónapok piaci és időjárási fejleményei alapján viszont nem lehet kizárni, hogy télen vészhelyzet keletkezik, ezért elővigyázatosságból a még működő három atomerőmű közül csak egyet állítanak le az idei év végén, és kettőt készenléti üzemmódban tartanak tavaszig.

Azonban 2023 áprilisában Németország végleg szakít a nukleáris energiára építő áramtermeléssel, új fűtőelemeket már nem rendelnek és a két utolsó erőművet is leállítják – mondta a Zöldek politikusa.

Így most első alkalommal tér el Berlin a 2000-es évek elején megfogalmazott tervétől a nukleáris energia kivezetéséről. Az ok: az Oroszország és a fejlett országok közt kirobbant szankciós háború következtében megcsappant Németország földgázellátása, és a közelgő tél energiahiánnyal fenyegeti Európa legnagyobb gazdaságának vállalatait és háztartásait.

A döntést nemcsak a kormánynak kell jóváhagynia, hanem minden bizonnyal a Bundestagnak is szavaznia kell róla.

Ugyanakkor az atomerőművek működésben hagyása sem csodaszer a német problémára – írta a The Wall Street Journal korábban. Elsősorban a földgáz hiányzik ugyanis, amely nem mindenhol kiváltható egyébbel. Az áramfogyasztás mintegy 6 százalékát fedező nukleáris atomerőművek használatban hagyása azonban lehetőséget hagy rá, hogy ne kelljen gáz- és széntüzelésű erőművekkel kiváltani őket.

Robert Habeck hétfőn beszélt a földgázellátási helyzetről is, kiemelve, hogy Moszkva folyamatosan "valótlanságokat" állít az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat-1 vezeték műszaki állapotáról. Mint mondta, a szövetségi kormány tovább dolgozik az orosz földgázimport-függőség felszámolásán, és jól áll ezzel a munkával.