Felkerekednek a héten a Wall Street nagyágyúi, és meg sem állnak a rijádi Jövő Befektetései Kezdeményezés (FII) helyszínéig. A hírek szerint, aki számít, azok közül senkit sem tart vissza a sivatagi show-tól a Szaúd-Arábia és a Biden-kormányzat között a közelmúltban kialakult legújabb feszültség, amit az OPEC napi 2 millió hordós, novembertől életbe lépő termeléscsökkentése váltott ki.

Jamie Dimon, a JPMorgan és David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója az elsők között jelezte részvételét a Mohammed bin Szalmán szaúdi trónörökös által szervezett befektetési csúcstalálkozón, amelyet joggal neveznek sivatagi Davosnak.

Úgy tűnik, a jelenlegi befektetési klímában, amikor a világgazdaságot egyre inkább fojtogatják a recessziós félelmek, ám az olajmonarchia bevételei az egekbe szöknek, nem igazán vállal szolidaritást a pénzügyi elit a Fehér Házzal, amely súlyos következményeket helyezett kilátásba a vahabita királyság olajpolitikáján felháborodva, mivel szerint a kínálatszűkítés az oroszok malmára hajtja a vizet.

Elmúltak már azok az idők, amikor a kormánykritikus Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró 2018. októberi meggyilkolására reagálva a tengerentúli pénzügyi szféra vezetői elkerülték az évente megrendezett, dollármilliárdokat megmozgató dzsemborit.

A magas olajárak és termelési volumenek miatt Szaúd-Arábia gazdasága a leggyorsabban növekszik a legfejlettebb országokat tömörítő G20-as csoportban.

Ráadásul a királyi apja helyett de facto uralkodó koronaherceg hatalomra kerülése óta először van költségvetési többlete az országnak, ami lehetővé teszi, hogy hatalmas összegeket irányítson a tőzsdékre és a globális eszközökbe, ezzel egyidejűleg a világ legambiciózusabb építkezési projektjeit is finanszírozza.

„A Wall Streeten jól ismerik a dörgést, tudják, mi a különbség a rövid távú politikai és a hosszú távú stratégiai szempontok között” – mondta Talal Malik, az Alpha1Strategy szaúdi tanácsadó cég vezérigazgatója.

Ilyen likviditás mellett van értelme, hogy az amerikai befektetési cégek növeljék szaúdi kitettségüket

– tette hozzá.

A tervek szerint Steve Mnuchin volt pénzügyminiszter és Jared Kushner, a Fehér Ház korábbi vezető tanácsadója, Donald Trump veje is részt vesz a rendezvényen.

Ott lesz Steve Schwarzman, a Blackstone vezére és Ken Moelis, a Moelis & Co. alapítója is, de nem marad távol az év egyik legfontosabb eseményétől Ray Dalio, a Bridgewater Associates befektetési cég alapítója sem, hiszen találkozhat mások között Abdulaziz bin Szalmán herceg energiaügyi miniszterrel és Jaszír Al Rumajjánnal, a szaúdi állami befektetési alap kormányzójával.

Európából a HSBC Holdings vezérigazgatója, Noel Quinn és a Societe Generale SA vezetője, Frederic Oudea szerepel a delegáltak között, valamint a Standard Chartered Plc. vezérigazgatója, Bill Winters.

Megjelenik azonban egy nagyjából 80 fős kínai delegáció is a fórumon, csakhogy ne legyen olyan könnyű dolguk a nyugati üzletembereknek.

A Fehér Házzal kirobbant vitát megelőzően a szaúdi gazdaság egyik zászlóshajója, a világ egyik legnagyobb befektetési alapja, a Public Investment Found növelte amerikai érdekeltségeit. Emellett bővítette New York-i csapatát is, hogy egy nagyjából 40 milliárd dolláros amerikai részvényportfóliót tudjon kezelni, amely többek között a BlackRock, a JPMorgan és az Uber Technologies részvényeit is magában foglalja. Gyarapították – mégpedig immár 17 százalékra – a részesedésüket a brit Aston Martin Lagonda Global Holdings autógyártóban is.

A kereskedelmi kapcsolataink mindkét fél számára előnyösek. Az amerikai vállalkozások jó néhány ágazatban érnek el sikereket Szaúd-Arábiában, ezért fontos, hogy elválasszuk őket Washington és Rijád politikai nézeteltéréseitől

– mondta Steve Lutes, az Amerikai Kereskedelmi Kamara közel-keleti ügyekért felelős alelnöke.

Jamie Dimon, aki Hasogdzsi meggyilkolása óta kihagyta az éves konferenciákat, azzal indokolta idei pálfordulását, hogy semmit sem értünk el a kivonulással. Az amerikai bank serényen terjeszkedik Szaúd-Arábiában, ahol a tervek szerint év végéig további 20 alkalmazottal növeli 100 fős csapatát, vagyis már több mint duplája lesz a 2016-os létszámnak – mondta Bader Alamoudi, a JPMorgan helyi vezetője.

A verseny határozottan nőtt, de mi hosszú távon vagyunk itt, és továbbra is befektetünk, hogy kiszolgáljuk az ügyfeleinket, és új termékeket, valamint ajánlatokat hozzunk Szaúd-Arábiába

– mondta Alamoudi.

Állítólag a Franklin Templeton is a szaúdiaknál akar letelepedni, Jenny Johnson vezérigazgató – aki szintén ott lesz a FII-n – a királyságot jelölte meg a vagyonkezelő egyik fő célpiacaként.

Szaúd-Arábia azt reméli, hogy az FII Rijádon sikerül az új projektekbe is – mint például a Neom sivatagi város felépítése – jelentős tőkét bevonni, hiszen bár a 2017-es kezdetek óta minden évben nőttek a közvetlen külföldi befektetések, és tavaly több mint egy évtizede a legmagasabb szintre emelkedtek, az ambiciózus új projektek támogatása helyett többnyire az olajeszközökbe irányítják őket.