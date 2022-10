Áll a bál Londonban a tegnap lemondott Liz Truss körül, és nemcsak politikai értelemben, hanem egyebek között a fizetése miatt is. A törvények szerint ugyanis minden volt brit miniszterelnöknek jár egy bizonyos éves fizetés életük végéig – ahogyan például Magyarországon is a volt köztársasági elnököknek.

Fotó: Stringer

Ez a fizetés jelenleg Nagy-Britanniában maximum évi 115 ezer font lehet, attól függően, hogy a távozó kormányfő mennyit igényel belőle. Például John Major és Tony Blair volt miniszterelnökök a maximumot kérték és kapják a mai napig, míg Gordon Brown és David Cameron ennél pár száz fonttal kisebb összeget igényelt, de így is közel vannak a maximumhoz. Theresa May beérte évi 57 ezer 832 fonttal – írja a The Guardian című lap.

A nagy bukás: Liz Truss, aki azzal vonul be a történelembe, hogy eltemette II. Erzsébet királynőt Liz Truss lesz a valaha legrövidebb ideig hatalmon lévő brit kormányfő.

Liz Trussnak, bármilyen rövid időt töltött is a bársonyszékben, most szintén jár a 115 ezer font,

ami miatt máris sokan felháborodtak, azt követelve, hogy Truss a bukással együtt jelentse be azt is, hogy lemond erről az összegről.

Sokak szerint ugyanis ez egész egyszerűen nem jár neki, hiszen Truss az égvilágon semmit nem csinált kormányfőként.

Ezen a véleményen van több ellenzéki pártvezér mellett már több szakszervezeti vezető is, akik közölték:

ha Truss igényli az összeget, akkor a következő kormányfőnek mindenképp emelnie kell majd az infláció mértékével a brit béreket.

Ők legalábbis ezt fogják követelni.

De rajtuk kívül mások is azon a véleményen vannak, hogy a Konzervatív Párt népszerűségének sem tenne jót egy ilyen lépés a jelenlegi megélhetési válság kellős közepén, hatheti munkáért életre szóló 115 ezer fontos fizetés igazán pofátlanságnak tűnik a vélemények szerint.