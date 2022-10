Bővítette tankhajóbérlési üzletágát Oroszország legnagyobb olajexportőre, a Rosznyefty, hogy megkönnyítse a vevőknek a szállításokat a biztosításokat érintő, hamarosan életbe lépő nyugati szankciók közepette – értesült három forrásból a Reuters.

Fotó: Shutterstock



Az orosz olaj több mint 40 százalékát kitermelő, állami irányítás alatt álló vállalat

korábban a rakodási kikötőben adta el az olajat, ami azt jelentette, hogy a vevőnek kellett tankert találnia, és vállalnia a fuvardíjat, valamint a biztosítási költségeket.

A Rosznyefty ügyfelei azonban most ez utóbbi két költség átvállalását, valamint azt kérik, hogy az orosz cég gondoskodjon a végső rendeltetési helyre történő szállításról. A fuvarozási szolgáltatások kínálása így segíteni fogja azokat a vevőket, amelyeket nem érintenek a szankciók abban, hogy elkerüljék a késedelmeket.

Oroszország növelte az Ázsiába, Afrikába és Dél-Amerikába irányuló exportját, miután az ukrajnai háború miatt a nyugati országok bevezették a büntetőintézkedéseket. A Refinitiv Eikon adatai és a brit hírügynökség számításai szerint az uráli típusú nyersolaj Ázsiába irányuló exportja az év első kilenc hónapjában hatszorosára ugrott 2021 azonos időszakához képest.

Az indiai orosz kőolajimport 2022 első nyolc hónapjában 1252 százalékkal nőtt éves bázison, és május és július között Oroszország vált Kína első számú nyersolajszállítójává is.

Oroszországból még mindig jelentős mennyiségű olaj és olajtermék áramlik az Európai Unióba is, de Moszkvának teljes olajexportja egynegyedét át kell irányítania decembertől, amikor életbe lép az uniós embargó.

A Reuters forrásai szerint a Rosznyefty a Rosznyeftyeflot nevű leányvállalatát használja a vevők szállítási költségeinek kezelésére. Korábban a Rosznyeftyeflot nem chartertevékenységekre, hanem olyan szolgáltatásokra összpontosított, mint például a vontatás, a hajók feltöltése és ellenőrzése.

A cégnek „elegendő tapasztalata és felkészültsége van ahhoz, hogy bármilyen, akár nagyon zavaros piaci körülmények között is hatékony lehetőségeket találjon rakományai szállítására” – reagált a hírre a Rosznyefty szóvivője. Hozzátette, hogy „nem mindig szükséges a Rosznyeftyeflot erőforrásainak felhasználása, amely főként kikötői szolgáltatásokra szakosodott”, utalva arra, hogy a Rosznyefty képes ezeket a szolgáltatásokat is nyújtani.

A Refinitiv Eikonship hajózási adatai alapján

a Rosznyefty idén júniusban bérelte ki az első 140 ezer tonna szállítására alkalmas Szuezmax osztályú hajót, amikor egy uráli nyersolajszállítmányt küldött a Fekete-tengerről Indiába.

Fotó: Karl Hendon

A szállított mennyiség folyamatosan nő, és októberben a Rosznyefty kereskedelmi források és a Refinitiv Eikon adatai alapján közel egymillió tonnányi olajat szállított, főként a Rosznyeftyefloton keresztül. Ez majdnem a negyven százaléka annak a 2,5 millió tonnának, amelyet a cég októberben tervez tankerrel exportálni. A Rosznyeftyflot egyébként a honlapja szerint mindössze öt tankerrel rendelkezik, de több hajót bérelt a nyílt piacon, és gyakran használja a Sovcomflot (SCF) orosz állami hajózási társaság tankereit.

Az orosz cég által bérelt tartályhajók az elmúlt hónapokban Indiába, Törökországba, Spanyolországba, Olaszországba, Görögországba és Kubába is szállítottak olajat.