Új generációs török drónok is bevethetők lesznek a harcokban

Orosz–iráni tengely: drónok után mennek a gázturbinák is Egyre acélosabb a Moszkva–Teherán-tengely. A háborús hírek főszereplőivé váltak a nyugati hírszerzés szerint Irántól kapott orosz drónok, és Teheránban most azt is bejelentették: gázturbinákat szállítanak Oroszországnak.