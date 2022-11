Anthony Fauci, Joe Biden amerikai elnök vezető egészségügyi tanácsadója nem érti a kínai kormányt, és nem látja a célt a tartós és szigorú lezárások politikájában, amely miatt a hétvégén tiltakozó megmozdulások törtek ki több városban, például Pekingben. A tüntetők Hszi Csin-ping elnök lemondását követelték, a tiltakozások ténye pedig lejtmenetbe taszította a világ tőzsdéit.

Anthony Fauci azt végképp nem érti, miért nem oltották be az időseket Kínában.

Fotó: Jim Watson / AFP

„A hozzáállásuk nagyon, nagyon szigorú, szinte drákói, de nem látszik a cél a lezárások mögött” – nyilatkozta Fauci az NBC-nek. „Ha a végjáték az lett volna, hogy oltsunk be mindenkit, és különösen a leginkább veszélyeztetetteket, akkor lenne értelmük az ilyen szigorú, de ideiglenes lezárásoknak. De ők tartós lezárásokat rendelnek el minden látható cél nélkül, aminek tényleg nincs közegészségügyi szempontból értelme” – tette hozzá.



Emlékeztetett, hogy amikor a New York-i kórházakat a végletekig leterhelték a koronavírusos esetek 2 éve, akkor a városban is korlátozások, távolságtartás és a lezárások elrendelése mellett döntöttek, hogy csökkentsék a fertőzések számát. Ez azonban csak ideiglenes intézkedés volt, azzal a céllal, hogy és eljuttassák a szükséges helyekre a védőfelszereléseket, 2020 decembere után pedig azért, hogy minél több embert beoltsanak. Kínában viszont egyszerűen csak bezárják az embereket az otthonukba.

A kínaiaknak elegük van abból, hogy cél nélkül bezárják őket az otthonunkba.

Fotó: Hector Retamal / AFP



Fauci szerint a kínai kormány azzal is „hibát” követett el, hogy elutasította a külföldi vakcinákat, és a sajátjait használta, amelyek azonban „egyáltalán nem különösebben hatásosak” másokéhoz, például a Modernáéhoz és a Pfizeréhez képest.

„Ami szintén érdekes, és az okait nem egészen értem, az az, hogy nem védték meg az időseket azzal, hogy beoltják őket” – idézte Faucit a MarketWatch. „Ha megnézzük az idősek átoltottságát, akkor kiderül, hogy éppen azok nem kaptak védelmet, akiket valóban meg kellett volna védeni” – tette hozzá.

Figyelmeztetett arra is, hogy az Egyesült Államoknak is óvatosnak kell lennie a télen, hiszen a koronavírus-járvány még mindig napi 300-400 halálos áldozatot követel, és az öt évnél idősebbek körében csak 12 százalék rendelkezik frissített emlékeztető oltással.