A Durango Vintage Fesztivál talán az egyik legabszurdabb szüreti esemény, amit a Colorado állambeli Durangóban október elején rendeznek. Az új mexikói sivatagban tartott fesztivál híres a ritkaságokat és retró ruhadarabokat áruló aukciójáról, ami nem Sotheby’s körülmények között történik. Az árverésre várt öltözékek, old school cuccok egy halomban vannak a földön, amire az érdeklődők kerti műanyagszékekben ülve licitálnak.

Fotó: Youtube

Brit Eaton, a fesztivál alapítója 1990-es évek óta árul régi farmereket, és a Levi’s Múzeumon kívül talán ő rendelkezik a legrégibb denim kollekciójával. Az elhagyott bányákban talált nadrágokat Michael Harris régésztől vásárolta meg 23 ezer dollárért öt évvel ezelőtt. Az őszi aukción a ritkaságszámba menő darabok értékesítéséről Eaton, a fesztivál alapítója előzetesen nagy hírverést csapott és így az ország minden részéből érkeztek gyűjtők. A licitálásról készített videót több százezren nézték meg az interneten. A nadrágot több mint 87 ezer dollárért adták el – számolt be eseményről a Wallstreet Journal.

A nadrág életkorát a belsejében található címke alapján azonosították a szakértők. A „The only kind made by white labour (csak fehér emberi munkával készült)” feliratot, ami ebben a nadrágban volt, még 1882-es kínaiak elleni diszkriminációs törvényt követően kezdte el használni a Levi’s cég. A törvény, amelyet közel hatvan évvel később vontak csak vissza, az ázsiai bevándorlók belépését korlátozta és megtiltotta a munkavállalásukat az Egyesült Államokban.

A farmercég saját reklámjaiban is használta a „fehér munkával készült ” szlogent, egészen 1890-ig, de a politikai és társadalmi változások következtében nem folytatták a diszkriminációt.

Bár eredetileg nem 1880-as évekbeli Levi’s megvásárlására készült Haupert, de ritkasága miatt jó befektetésnek tartja, mivel, szerinte „egy drága Ferrarit, vagy Rolexet venni könnyű, de egy antiknak számító nadrágot sehol sem lehet megtalálni”. A világ öt legrégibb farmerje közül az egyik most az ő tulajdonába került és ezzel szakmai renoméja is hirtelen nagyot nőtt a régiségkereskedők világában. Valójában egy ilyen korú, eredeti Levi’s farmer ritkán kerül aukcióra. Utoljára 2018-ban közel 100 ezer dollárért kelt el 1893-ból származó ritkaság, amit magánúton, egy ázsiai vevő vásárolt meg.

Fiatalkora ellenére Haupert régi rókának számít a használt cikkekkel kereskedők piacán. A világjárvány idején kezdte el barátaival a sivatagban lévő régi otthonok padlásainak felkutatását, hogy több évtizedes, főleg hetvenes évekbeli kifakult farmereket, régi ruhákat találjanak. A lomtalanításhoz hasonlító vadászatokon mindig akadtak nagy fogásai. Volt olyan régi vintage, kopott nadrág, amit 2 ezer dollárért sikerült eladnia.

Arról, hogy miként keresett annyi pénzt, hogy a farmerek Mona Lisájaként aposztrofált nadrágot egy aukción közel százezer dolláros összegért megvegye, csak annyit válaszolt, üzleti taktikája annyi, hogy mindent megvesz és elad, amit lehet.

A farmer most társa, Stevenson Los Angeles-i üzletében van. A duó több ajánlatot is kapott, de úgy gondolják a farmerritkaság akár 150 ezer dollárt is érhet, így még várnak az eladással.