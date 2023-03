A legkézenfekvőbb útvonal a korlátozó intézkedések kijátszására Kínán keresztül vezet. A Mennyei Birodalomból tulajdonképpen mindent meg tud szerezni, amihez a szankciók miatt nem jut hozzá Moszkva, beleértve a csipeket is. Peking és Tajvan között a gazdasági-technológiai kapcsolatok olyan szorosak, hogy a látványos katonai akciók, a kontrollált repülési övezet légi megsértői sem tudják ezeket lényegesen gyengíteni. Kína maga is alkalmazza a szankciók kijátszásának módszereit, hiszen az USA-val vívott gazdasági harc erre rákényszeríti.

Fotó: Evgenii Mitroshin / GettyImage

Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) megvizsgálta a hivatalos külkereskedelmi adatokat. Oroszország és az EU, Nagy-Britannia, valamint az USA közti kereskedelem, kiváltképpen a nyugati export, a szankciók miatt drámaian lecsökkent 2022 márciusa, az Ukrajna elleni támadás után. Ugyanakkor a Nyugat kivitele Örményország, Kazahsztán, Kirgizisztán irányába erősen felfutott - áll az EBRD . Az EBRD erről a minap publikált "Az eurázsiai kerülőút: az Oroszországgal folytatott kereskedelem a Kaukázuson és Közép-Ázsián keresztül bonyolódik le, (The Eurasian roundabout: Trade flows into Russia through the Caucasus and Central Asia) című elemzésében.

A tanulmány szerint „jelentős változásokat okozott a háború a regionális kereskedelmi modellekben. A nyugati demokráciák közvetlen exportja Oroszországba drámai visszaesést mutatott. Ugyanakkor felvirágzott a közvetítő kereskedelem.

Megnőtt a nyugati kivitel a kaukázusi és a közép-ázsiai országokba, s ezzel párhuzamosan bővült ezen országok exportja Oroszországba.”

A nemzetközi szervezet szerint a megfigyelt kivitelnövekedés a Kaukázusból és Közép-Ázsiából első sorban a szankcionált árukat és az ezekhez hasonló cikkeket érintette.

Kis piros zászlók

A nehézkes Európával szemben gyors, gyakorlatias, jó szervező amerikaiak felmérték, hogy a szankciók meghozatalával egyenértékű, ha nem fontosabb azok betartatása. Az amerikai kereskedelmi, igazságügyi és pénzügyi tárca március elején hármas jegyzékben (Tri-Seal Compliance Note - TSCN) gyűjtötte ki azokat az eseteket, amelyeket vélhetően le kell inteni a kis piros zászlókkal – mert ellentétesek a washingtoni pénzügyminisztérium által Oroszország ellen meghozott szankciókkal.

Néhány, fokozott figyelemre intő jel a TSCN-ből:

ha a vásárló vonakodik megjelölni az áru végcélját, nem hajlandó kitölteni a végfelhasználóról szóló dokumentumot,

ha gyanús, kétes cégeket, pénzintézeteket von be az áru ellenértéke kifizetésénél, a nemzetközi átutalásoknál,

ha a vevő elzárkózik a megvásárolt berendezés helyszíni üzembe helyezésétől, a további műszaki szerviztől,

ha gyanús eltérések vannak a vevő IP-címe és a rendeltetési helye között,

ha máshonnan érkezik be az áru ellenértéke, mint amely ország végfelhasználóként be van jelentve,

ha a szállítási útvonal érinti Kínát (Hongkongot vagy Makaót), Törökországot, Örményországot, Üzbegisztánt.

Olajjal egyszerű

Különösen nyugtalanító, hogy a szankciók kijátszása a „harmadik országok” részéről a hivatalos állami gazdaságpolitika megtűrt (titokban tán támogatott is) részévé vált. Az elsősorban energiahordozó (kőolaj-, és származékai) szektorban a szankciók kijátszása még egyszerűbb.

Moszkva tanulmányozta és szinte egy az egyben átvette a hosszú évek óta hasonló helyzetű, és a szankciók kijátszását magas szintre fejlesztő Teherán gyakorlatát.

Így például az érintett tankhajók a nyílt tengeren egymás mellé állnak és rugalmas csöveken átszivattyúzzák a szankcionált olajat az embargó-semleges „harmadik országok” hajóira, amelyek, immáron meghamisított fuvarlevelekkel, "legálisan" viszik tovább a tiltott rakományt.

Az Ice Emergency nevű, libériai zászló alatt hajózó tankerbe szivattyúznak át olajat az orosz Lana tankerből

Fotó: ANGELOS TZORTZINIS

Így lesz az orosz olajból iraki vagy szaúd-arábiai olaj. A szankciók megtartását a nyílt tengeren esetleg ellenőrző nyugati (hadi)hajóknak nincsenek olyan eszközei, amelyekkel kideríthetnék, hogy a tartályokban nem a fuvarlevélen szereplő emirátusokbeli Umm Lulu, Arab Light vagy Kuwait Export Blend, hanem Urals oroszországi olajkeverék van.

A szankciók kijátszása elleni nemzetközi küzdelmet nemrég össze próbálták kötni a környezetvédelmi előírások tengeri megsértőivel szembeni harccal.

Tökéletesítették a korábban létrehozott PurpleTRAC rendszert, amelynek szoftveres része ellenőrzi, hogy az adott (tengeri) szállítási cég valamennyi hajója megtartja-e a környezetvédelmi előírásokat. A rendszert nemrég – a szankciók kijátszói elleni fellépés jegyében – kiegészítették egy fuvarlevél vizsgáló szekcióval. Ennek célja a hamisított fuvarlevelek, a szankciósértő ügyletek kiszűrése.