Szlovákia mintegy 5,5 milliárd eurónyi európai uniós forrástól eshet el, a jelenlegi kormány csak nagyon lassan hívja le az összegeket, miközben már csupán 9 hónap van erre – közölte Richard Rasi, a legerősebb ellenzéki párt, a Robert Fico exkormányfő vezette Smer (Irány) alelnöke.

Fotó: Shutterstock

Ha tényleg le akarjuk hívni a teljes 5,49 milliárd eurót, akkor az év végéig naponta, beleértve az ünnepnapokat és a hétvégéket is, napi átlagban 20 milliót kellene meríteni

– figyelmeztetett a politikus. Eduard Heger ügyvivő kormányfő szerint viszont nincsenek veszélyben az uniós pénzek, és az előző kabinetre próbálja hárítani a késést. „A 2014 és 2020 közötti hétéves ciklusból le nem hívott összeg nagysága jórészt az előző, Smer vezette kormányok sara.

A Smer-kormányok hét éve alatt mindössze 4,9 milliárdot merítettek ki, ami a teljes összeg 29 százaléka.

„Mi három év alatt 6,4 milliárdot merítettünk” – magyarázta Heger, aki szerint az egyes minisztériumok ígérete szerint 2023 végéig teljes mértékben felhasználható a keret.

A miniszterelnök optimizmusát nem osztja a Szlovák Nemzeti Bank. „Ez komoly problémát jelent. Elemzéseink azt mutatják, hogy az uniós források felhasználása terén jókora késések vannak” – közölte Peter Kazimír, a jegybank elnöke. Ódor Lajos, a nemzeti bank alelnöke még keményebben fogalmazott: „Nincs az a legpesszimistább forgatókönyv az uniós pénzek felhasználása terén, amit a valóság ne tudna alulmúlni.” Radovan Durana, a pozsonyi INESS think-tank elemzője arra emlékeztetett, hogy a korábbi ciklusban is ez volt a helyzet. 2015-ben is az utolsó pillanatokban költötték el az összeget, olyannyira, hogy még Pozsony is kapott belőle, miközben a szlovák főváros a fejlettsége okán nem volt jogosult uniós forrásokra.